Luxuria risponde alle frasi di Giulia Salemi su Milano

Giulia Salemi ha suscitato parecchie polemiche dopo aver condiviso un videoselfie in cui esprimeva il suo disagio nel camminare per le strade di Milano, affermando di non sentirsi al sicuro. Nel video, la Salemi faceva riferimento alla presenza di “gente poco raccomandabile” e alle difficoltà che una donna affronta nel muoversi da sola di sera, anche solo per portare fuori il cane. La sua denuncia ha generato una serie di reazioni, tra cui quella critica di Vladimir Luxuria, che non ha mancato di sottolineare l’apparente contraddizione tra il sentirsi insicura e il filmarsi con il cellulare per strada.

Cosa ha detto Vladimir Luxuria?

Vladimir Luxuria ha replicato a Giulia Salemi con un commento pungente su Instagram, criticando il video pubblicato dall’influencer in cui lamentava di non sentirsi al sicuro per le strade di Milano. Una risposta senza peli sulla lingua quella della conduttrice Mediaset: “Anche io ho denunciato in passato situazioni di pericolo e degrado nel mio quartiere, però c’è qualcosa nella denuncia di Giulia Salemi che non mi torna…”. Cosa sarebbe per la precisione?

La contraddizione

La conduttrice ha proseguito, sempre riferendosi a Giulia: “Dice che a Milano di notte ci sono facce poco raccomandabili, potenziali stupratori e ladri e che per questo è costretta a nascondere il telefonino in borsa. Lo dice usandolo mentre si riprende tutto a posto?”.