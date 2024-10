Giulia Salemi, la denuncia su Milano: “Non si può avere paura”

Giulia Salemi, nota influencer ed ex concorrente del Grande Fratello, ha scelto i suoi canali social per esprimere la sua preoccupazione riguardante la sicurezza a Milano. Attraverso una storia su Instagram, la fidanzata di Pierpaolo Pretelli ha raccontato la sua esperienza mentre camminava per le vie della città, rivelando di sentirsi impaurita e poco sicura. Con questo sfogo pubblico, Giulia ha voluto condividere le sue sensazioni e far riflettere su una semplice passeggiata serale che, per lei, è diventata fonte di ansia e inquietudine.

Giulia Salemi in dolce attesa

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli stanno per diventare genitori per la prima volta. La coppia, che si è conosciuta durante il Grande Fratello, ha recentemente annunciato a Verissimo che aspetta un maschietto, anche se non hanno ancora scelto un nome per il nascituro. Inoltre, Giulia ha sfilato sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia indossando un elegante abito bianco che metteva in risalto le curve della sua gravidanza.

Loschi figuri per le vie di Milano

Recentemente, Giulia Salemi ha deciso di sfruttare la sua visibilità sui social per affrontare una questione che le sta molto a cuore. L’influencer ha rivelato di sentirsi insicura mentre cammina per le strade di Milano, dove percepisce la presenza di persone che considera poco raccomandabili. Questa dichiarazione mette in luce l’annosa questione delle grandi metropoli, piene di pericoli di ogni genere.

Lo sfogo sui social

L’influencer ed ex gieffina ha quindi condiviso con i fan i suoi timori e angosce quando è costretta a camminare da sola per le strade di Milano, prendendo tuttavia le dovute precauzioni: “Sono veramente stanca di vivere in una città così poco sicura, vedo solo facce che mi terrorizzano, vedo solo gente poco raccomandabile, vedo solo persone che veramente potrebbero essere potenziali scippatori, stupratori, che mi fissano, mi fanno proprio, sapete quello sguardo, quello fastidioso, quindi devo abbassare lo sguardo, tenere la borsa stretta, nascondere il telefono in tasca, non posso essere libera neanche di portare giù il cane”. Giulia ha concluso: “Veramente, sono propria stufa di avere paura. Io da donna ho paura, ogni giorno della mia vita io ho paura di uscire da sola”.