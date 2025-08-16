Lutto tremendo per Vico del Gargano: giovane chef morto di infarto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il giovanissimo e talentuoso chef Leonardo Di Fine è morto nella giornata di oggi, 16 Agosto, stroncato da un infarto mentre era ai fornelli, lasciando un vuoto incolmabile proprio nel modo peggiore.

Il cuoco era amatissimo da amici, conoscenti, colleghi e persino da tutti i clienti, i quali l’hanno sempre definito come un ragazzo pieno di passione e guidato dalla continua voglia di migliorarsi. “Non ho parole che possano alleviare questo dolore, posso dire solamente che amava il proprio lavoro”, dichiara il peschiciano Nicola Marino.

Dopo una lunghissima gavetta, era infatti riuscito ad arrivare alla gestione di ‘Radici’, ristorante situato proprio a Vico, mettendo sempre al primo posto il rispetto per l’intero staff combinato alla leadership che incarnava nella sua cucina.

“Tutte le manifestazioni civili in programma per oggi sono annullate, compreso lo spettacolo di opera lirica calendarizzato in piazza San Domenico”, le parole del primo cittadino Raffaele Sciscio. “Si invitano le attività commerciali ad unirsi al dolore dei familiari astenendosi, per la giornata odierna e sino al termine delle esequie, dall’organizzazione di spettacoli musicali”.