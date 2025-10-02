[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Lunedì 6 ottobre la Valigia di Lettori alla Pari farà tappa a Mattinata (FG), per una giornata di scoperta dei libri accessibili!

Prima tappa l’Istituto Comprensivo “Domenico Savio” dove i bambini e le bambine potranno scoprire, sfogliare, leggere una selezione di libri in simboli di Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA), alta leggibilità, audiolibri, Silent book, libri tattili e in Braille, pubblicati da case editrici italiane che sono impegnate per la diffusione di un’editoria accessibile e inclusiva.

Alle ore 17:00, presso la Sala Conferenze del Museo Archeologico Nazionale di Mattinata “Matteo Sansone”, si terrà un incontro pubblico, gratuito e aperto a tutta la cittadinanza e in particolare a docenti, educatori, genitori, bibliotecari, operatori museali e operatori del terzo settore, dedicato alla scoperta e alla formazione sui libri accessibili.

L’incontro è in collaborazione con la Cartolibreria Mantuano – dal 1990 e il gruppo Nati per leggere Mattinata