Lumiwings via? Al suo posto potrebbe esserci AeroItalia (ma non a brevissimo)
Secondo indiscrezioni giornalistiche di Sharing Tv, non sarebbero andate a buon fine le ipotesi di acquisizione della compagnia Lumiwings da parte di una cordata di imprenditori pugliesi.
Troppo alta la debitoria della compagnia greca che, obiettivamente, rende anche impensabili i risarcimenti degli utenti che hanno acquisito i biglietti fino al 25 ottobre.
Al suo posto, presumibilmente a novembre, potrebbe subentrare AeroItalia (che sta per cambiare nome, si parla di Fly Italic) che nella gara del 2020 si classificò seconda proprio dietro alla Lumiwings.