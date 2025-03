[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“L’ultimo giorno di patriarcato”, Checco Zalone per l’8 marzo

Si intitola “L’ultimo giorno di patriarcato” il video con cui Checco Zalone torna in scena e sceglie di farlo in occasione dell’8 marzo, Giornata internazionale per i diritti delle donne. Per annunciare, appunto, un’ideale “fine del patriarcato” cantata da un uomo che prende il posto della moglie – l’attrice Vanessa Scalera – nelle faccende quotidiane. Con esiti disastrosi. Mentre all’esterno, nella piazza di un paese, ai muri sono affissi manifesti della Gazzetta ufficiale che annuncia, appunto, che “il patriarcato è vietato”