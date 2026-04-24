Luigi Giorgione è il neo segretario generale della Uil Funzione Pubblica di Foggia

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LUIGI GIORGIONE E ‘ IL NEO SEGRETARIO GENERALE DELLA UIL FUNZIONE PUBBLICA DI FOGGIA

L’elezione del nuovo Segretario è avvenuta nel corso del primo congresso della UIL FP di Foggia. Un congresso che ha sancito l’unione della UIL FPL e della UIL PA.

“Un’unione che scrive una nuova storia con l’atto costituente della categoria – ha dichiarato Giorgione – adeguando il Sindacato alle nuove trasformazioni del lavoro pubblico. Ci attendono nuove sfide che affronteremo, come sempre, mirando al dialogo e al confronto per governare i cambiamenti nell’interesse esclusivo di lavoratori e lavoratrici. Il lavoro pubblico necessita di un radicale miglioramento in termini di organici e di organizzazione, con retribuzioni adeguate al costo della vita”.

Eletti anche i componenti della nuova Segreteria che affiancheranno Giorgione: Luciana Lioce, Giovanni Grifa e il tesoriere Francesco Tampone.

Eletto anche i dipartimenti territoriali nella persone di:

Funzioni Centrali De Meo Rocco, Funzioni Locali Paolicelli Pio, Sanità Pubblica Turco Antonio, Sanità Privata Dell’Aquila Andrea, Terzo Settore Colucci Raffaele, Enti e Casse Previdenziali Talia Maria Lucia

Nell’occasione sono stati eletti tutti i nuovi organismi statutari.