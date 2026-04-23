Isola dei Famosi, Belen Rodriguez verso la conduzione: fuori Gentili e Marcuzzi

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Isola dei Famosi: Mediaset conferma una nuova edizione

L’Isola dei Famosi si prepara a tornare in onda con una nuova edizione che promette di cambiare completamente volto. Nonostante il calo degli ascolti registrato negli ultimi anni, Mediaset sembra intenzionata a rilanciare uno dei suoi reality più iconici.

Secondo le prime indiscrezioni, il programma potrebbe tornare su Canale 5 tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027.

Rivoluzione del format: addio diretta e nuova location

La nuova stagione manterrà il concept originale — celebrità trasformate in naufraghi su un’isola deserta — ma con cambiamenti sostanziali.

Le principali novità:

Stop alla diretta televisiva

Addio allo studio tradizionale

Format completamente registrato

Una trasformazione che avvicina il reality a programmi come Pechino Express e Temptation Island.

Anche la location subirà una svolta importante: dopo anni in Honduras, il programma dovrebbe trasferirsi nelle Filippine. Le riprese, previste per l’estate, dovrebbero durare circa un mese.

Conduzione: Belen Rodriguez in pole position

Il capitolo conduzione resta uno dei più discussi. Al momento, il nome più forte è quello di Belen Rodriguez, già nota al pubblico del reality per la sua partecipazione nel 2008.

Secondo diverse fonti giornalistiche, sarebbe proprio lei la favorita per guidare la nuova edizione, anche se manca ancora una conferma ufficiale.

Veronica Gentili e Alessia Marcuzzi: ipotesi sempre più deboli

Tra le alternative resta il nome di Veronica Gentili, già alla conduzione dell’edizione 2025. Tuttavia, il suo futuro televisivo appare incerto, anche in relazione al programma Le Iene, per cui non è ancora stata confermata.

Più defilata invece Alessia Marcuzzi, volto storico del reality dal 2015 al 2019. Il suo ritorno sembra improbabile sia per gli impegni con The Traitors su Prime Video, sia per i rapporti non del tutto distesi con Mediaset.

Quando arriverà la conferma ufficiale?

Al momento, nessuna decisione definitiva è stata annunciata. Tuttavia, Belen Rodriguez resta l’unico nome realmente in pole position per la conduzione.

Le prossime settimane saranno decisive per capire chi guiderà la nuova era de L’Isola dei Famosi e se la rivoluzione annunciata riuscirà davvero a rilanciare il format.