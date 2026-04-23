Euro, le banconote cambiano volto: i tagli e quali sono i nuovi temi scelti per il contante

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La moneta unica europea si prepara a cambiare volto. La Banca Centrale Europea ha avviato un processo di rinnovamento delle banconote che porterà, nei prossimi anni, a una nuova serie completamente ripensata. Non si tratta soltanto di un aggiornamento grafico, ma di una trasformazione che coinvolge sicurezza, simboli e identità dell’euro.

L’obiettivo è rendere il contante più moderno, riconoscibile e resistente alle falsificazioni, mantenendo al tempo stesso un forte legame con i cittadini europei.

Quali banconote cambiano davvero

La nuova serie non stravolgerà completamente i tagli attuali, ma introduce una modifica significativa: resteranno in circolazione le banconote da 5, 10, 20, 50, 100 e 200 euro, mentre la banconota da 500 euro non verrà reintrodotta.

Questo taglio era già stato progressivamente ritirato a partire dal 2019, soprattutto per limitare fenomeni di riciclaggio e uso illecito del contante. Chi possiede ancora banconote da 500 euro potrà comunque continuare a utilizzarle o cambiarle senza limiti di tempo.

Per il resto, i tagli più comuni continueranno a esistere, ma con un design completamente nuovo e aggiornato.

I nuovi temi scelti dalla BCE

Uno degli aspetti più interessanti della riforma riguarda i temi che caratterizzeranno le nuove banconote. La BCE ha individuato due possibili filoni principali, entrambi pensati per rappresentare valori condivisi a livello europeo:

Cultura europea : un omaggio a figure storiche, luoghi simbolo e patrimonio culturale del continente

: un omaggio a figure storiche, luoghi simbolo e patrimonio culturale del continente Fiumi e uccelli: un richiamo alla natura, alla biodiversità e alla sostenibilità ambientale

La scelta definitiva non è ancora stata annunciata, ma entrambe le opzioni riflettono l’intenzione di rendere le banconote più vicine alla vita quotidiana e all’identità dei cittadini.

Come saranno scelte le nuove banconote

Il processo di selezione è partecipativo e coinvolge sia esperti che cittadini. Dopo una prima fase di consultazione pubblica, la BCE ha avviato un concorso rivolto ai designer europei.

Le proposte verranno valutate da una giuria indipendente e successivamente sottoposte anche al giudizio del pubblico. Il design finale sarà scelto entro il 2026, segnando un passaggio chiave nella trasformazione dell’euro.

Quando arriveranno nelle tasche dei cittadini

Anche se il nuovo design verrà definito a breve, le nuove banconote non entreranno subito in circolazione. I tempi tecnici per produzione, test e distribuzione sono lunghi.

Secondo le stime, il debutto potrebbe avvenire tra il 2027 e il 2029, con una transizione graduale. Questo significa che le banconote attuali continueranno a essere valide e utilizzabili ancora per diversi anni.

Più sicurezza e tecnologia

Uno degli obiettivi principali della BCE è migliorare la sicurezza. Le nuove banconote saranno dotate di sistemi anti-contraffazione più avanzati, con elementi visivi e tattili ancora più sofisticati.

Queste innovazioni renderanno più semplice riconoscere le banconote autentiche e più difficile la falsificazione, rafforzando la fiducia nel contante.

Un cambiamento che guarda al futuro

Il restyling delle banconote rappresenta un passo importante per mantenere il contante al passo con i tempi. In un’epoca sempre più digitale, la BCE punta a garantire che l’euro fisico resti uno strumento affidabile, sicuro e rappresentativo.

Il cambiamento sarà graduale e senza impatti negativi per i cittadini, ma segna comunque una svolta significativa nella storia della moneta unica.