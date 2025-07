[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Luglio 2025: il Gino Lisa conferma la sua crescita

Il mese di luglio 2025 si chiude con numeri positivi. Le nostre stime indicano che il totale passeggeri ha confermato e superato quello dello stesso mese dello scorso anno.

Un segnale chiaro di ripresa e affidabilità per lo scalo foggiano. La rotta Milano Linate si conferma ancora una volta la piu trainante. Anche i collegamenti con Torino e Bergamo continuano a difendersi bene, a testimonianza di un solido apprezzamento.

Questi ottimi risultati compensano i dati piu contenuti della nuova rotta internazionale su Monaco, attiva da soli due mesi. Un percorso di crescita graduale, ma con grande potenziale! Il Futuro del “Gino Lisa” e nelle Tue Mani! Noi di Mondo Gino Lisa crediamo che l’Aeroporto di Foggia sia vitale per lo sviluppo del nostro territorio. Per questo, continuiamo a incentivare la scelta del “Gino Lisa” per i tuoi viaggi.

Perché e cosi importante? Solo un aumento della domanda porterà ad un aumento dell’offerta. Piu passeggeri sceglieranno Foggia, piu compagnie aeree investiranno, ampliando destinazioni e frequenze.

Abbiamo il preconcetto che altrove si paghi di meno! Quando prendi in considerazione altri aeroporti limitrofi non dimenticare di analizzare il costo (ormai non meno di 40 euro per il carburante a/r), tempo e stress per raggiungerli. Inoltre, nel biglietto da Foggia sono inclusi servizi minimi (come il trasporto di un bagaglio a mano) che altrove costano almeno 25 euro per la priorità di imbarco.

Scegliere Foggia significa investire nel nostro futuro e nella tua comodità. Continua a preferire il “Gino Lisa”! Il suo futuro dipende da chi vola. Per tutte le info utili per volare da o per Foggia visita il nostro sito www.mondoginolisa.it/aeroporto