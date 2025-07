Ludovica Valli risponde al body shaming sui social

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ludovica Valli, influencer e mamma di tre figli, è stata nuovamente protagonista di una polemica sui social a causa di commenti offensivi sul suo aspetto fisico. Dopo aver condiviso una foto in costume, la Valli è stata accusata sia di essere troppo magra sia di avere un “c..o moscio”, commenti che hanno scatenato la sua reazione.

La risposta dell’ex tronista sui social

Stanca di essere presa di mira ingiustamente, l’ex tronista ha deciso di rispondere pubblicamente, sottolineando di aver sempre mostrato la sua vera essenza sui social, con pregi e difetti. Ha spiegato di aver sofferto in passato per le sue insicurezze legate al corpo, ma di aver imparato ad ascoltare e rispettare il suo corpo, senza seguire rigide diete o programmi di allenamento. Ludovica ha inoltre precisato che si allena per il benessere mentale e non per esibizionismo, e che mangia liberamente senza preoccuparsi troppo delle apparenze. La sua risposta ha evidenziato l’importanza di accettarsi per come si è, sfidando il body shaming e dimostrando che i giudizi superficiali non devono influenzare l’autostima. Questa vicenda si inserisce in un contesto di crescente attenzione alle problematiche di body shaming e rispetto verso le diversità fisiche.