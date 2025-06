Chanel Totti a Battiti Live con la mamma Ilary Blasi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Chanel Totti, 18 anni, ha catturato l’attenzione durante la tappa di ‘Battiti Live’ a Molfetta, rubando la scena a sua madre, Ilary Blasi. La giovane influencer si è recata in Puglia accompagnata dalla fidanzata del fratello Cristian, Melissa Monti, classe 2005, e dalla piccola Isabel, terzogenita di Ilary e Francesco Totti. Con look curatissimi e sorrisi entusiasti, Chanel ha mostrato il suo entusiasmo per questa esperienza, che segna il suo debutto nel mondo dell’influencing.

Il backstage di Chanel Totti con Melissa Monti

Sul backstage, la ragazza si è divertita molto con Melissa, con cui condivide un rapporto molto stretto, e si sono fotografate insieme a Ilary. Entrambe hanno sfoggiato mise rock adatte all’occasione, mentre la Monti si sta affermando anche nel mondo dello spettacolo, con un ruolo in ‘I Cesaroni’ e un passato in produzioni come ‘Il tredicesimo apostolo’ e ‘La grande bellezza’. La presenza di Chanel e Melissa ha portato un’energia fresca e giovanile tra gli ospiti, con la giovane che si sente ormai parte della famiglia allargata, condividendo momenti di spensieratezza e allegria in vista delle prossime vacanze estive.