Inaugurato il campetto Orto Sdanga: uno spazio per fare comunità

È stato inaugurato il campetto di via Orto Sdanga. L'impianto sportivo è stato realizzato grazie ai fondi della Regione Puglia nell’ambito del progetto di riqualificazione urbana. L’intervento restitu...

È stato inaugurato il campetto di via Orto Sdanga. L'impianto sportivo è stato realizzato grazie ai fondi della Regione Puglia nell’ambito del progetto di riqualificazione urbana. L’intervento restituisce alla città un’area destinata allo sport e all’aggregazione sociale.

Grande partecipazione e gioia per l'inaugurazione del nuovo campetto di calcio di via Orto Sdanga, un momento particolarmente sentito dagli affezionati residenti del quartiere, che hanno accolto con entusiasmo l'apertura della nuova struttura sportiva. La cerimonia inaugurale si è svolta mercoledì 1° luglio alle ore 19:00 con il tradizionale taglio del nastro da parte del primo cittadino Domenico La Marca e la benedizione di don Salvatore Miscio.

La nuova struttura, resa possibile grazie ai finanziamenti della Regione Puglia e realizzata nell'ambito del progetto di riqualificazione della periferia cittadina, rappresenta un significativo passo in avanti per Manfredonia. Un'area che per anni è rimasta in stato di abbandono e incuria, viene restituita alla comunità sipontina come spazio dedicato allo sport e all'aggregazione sociale. Un ruolo fondamentale è stato svolto dai volontari residenti del quartiere che hanno contribuito attivamente alla rinascita dell'area e continueranno a contribuire alla sua cura, affinché il campetto resti uno spazio condiviso e rispettato. La rigenerazione dell'area proseguirà, come annunciato dall'assessore ai lavori pubblici Francesco Schiavone, con ulteriori interventi che comprenderanno la piantumazione di alberi, l'installazione di panchine e la realizzazione di un campo da street basket.

Sono, altresì, in programma attività ludico-sportive che animeranno il nuovo spazio sportivo nei prossimi mesi, a partire dall’organizzazione di un torneo di calcio in collaborazione con la neonata associazione Un Girasole per la Vita, previsto per l'estate.

Inaugurato il campetto Orto Sdanga: uno spazio per fare comunità

Inaugurato il campetto Orto Sdanga: uno spazio per fare comunità

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