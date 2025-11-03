Rosario Gugliemi non ama più Lucia Ilardo, lei replica: “Potrei scendere nei dettagli ma…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nei giorni scorsi Rosario Gugliemi ospite a Verissimo ha detto di non essere più innamorato di Lucia Ilardo e che la loro storia d’amore è giunta definitivamente al capolinea.

L’ex volto di Temptation Island ha fatto sapere che le sue sensazioni sono cambiate a causa della grande ferita causata dall’ex fidanzata, per lei continua a provare affetto ma non ci sarà un’altra possibilità. Come ha reagito lei dopo le sue dichiarazioni? Nelle scorse ore Lucia Ilardo ha rotto il silenzio sui social.

Lucia Ilardo replica sui social dopo le dichiarazioni di Rosario a Verissimo: lo sfogo dell’ex volto di Temptation Island

Sul suo profilo Instagram ha riportato le parole dell’ex fidanzato dicendo che non servono gesti, parole o altro perché è tutto finito e non può fare altro che accettarlo. Ha poi aggiunto: “Potrei scendere nei dettagli di tante dinamiche, anche recenti, e credetemi, in tanti potrebbero testimoniarlo, ma davvero, non ne vale più la pena“.

Lucia Ilardo ha rivelato di non essere d’accordo con chi prima si espone in cerca di visibilità e poi pretende silenzio e riservatezza quando fa comodo. A detta sua trova incoerente la riservatezza a intermittenza solo quando conviene.