Lucia Ferrari in lacrime dopo l’eliminazione di Amici 23: le prime parole

Ieri 6 aprile è andata in onda la terza puntata del serale di Amici 23 dove sono accaduti molti colpi di scena che hanno tenuto alta l’attenzione dei telespettatori da casa. Nel terzo appuntamento del talent show, Sofia Cagnetti e Lucia Ferrari sono finite al ballottaggio finale. Le due ballerine si sono sfidate a colpi di danza e poi sono tornate in casetta con il resto della classe. Maria De Filippi a questo punto ha fatto l’ingresso in casetta e con la sua voce ha annunciato chi doveva abbandonare Amici 23. La conduttrice ha detto: “Non è una tragedia, state tranquille. Avete visto che negli anni alcuni ballerini sono tornati qui nel corpo di ballo. Lucia sei tu ad andare via”. L’americana è scoppiata a piangere a dirotto. Maria De Filippi a questo punto le ha tirato su il morale con una bella sorpresa. La giovane è stata scelta per una borsa di studio in Canada poi la stessa compagnia ha deciso di farle un contratto da settembre in poi, rivelandole che la scuola è una delle più blasonate compagnia di danza ed ha sede a Toronto.

Lucia Ferrari, prime dichiarazioni dopo l’eliminazione di Amici 23

Lucia Ferrari è tornata a sorridere dopo aver salutato i compagni di Amici 23 ed essersi aggiudicata una prestigioso contratto in Canada. La ballerina ha poi rilasciato un’intervista ai microfoni di Witty Tv dove ha svelato le sue prime sensazioni in seguito alla sua eliminazione. La giovane ha detto che Sofia è la sua preferita, tanto da non poter essere arrabbiata ad uscire contro di lei visto che la stima tanto. L’americana ha detto che il percorso nella scuola le ha insegnato a conoscersi meglio, facendo emergere la sua fragilità anche nelle esibizioni. Lucia Ferrari ha concluso dichiarando: “Mi mancherà tutto, tutti loro questo è sicuro. Mi mancheranno le persone e anche i rapporti”.