Luci, musica e sapore di mare: un successo la prima di “Natale in Marina”

Tanti visitatori e molte famiglie all’evento inaugurale delle serate natalizie al Porto Turistico di Manfredonia

Sold out per gli aperitivi e i locali della ristorazione, a breve il calendario degli eventi fino al 6 gennaio

MANFREDONIA (Fg) – Buona la prima! L’inaugurazione di “Natale in Marina” (nataleinmarina.it), lunedì 8 dicembre, ha offerto a oltre duemila persone una serata magica nel Porto Turistico di Manfredonia: sold out per ristoranti e locali, tantissime famiglie e molti giovani provenienti da tutta la provincia di Foggia hanno riempito i “viali” sul mare godendosi la musica, le installazioni luminose, la pista di pattinaggio, i mercatini natalizi. In moltissimi hanno deciso di immortalare la serata con video, selfie e fotografie che hanno raccontato il successo della serata su instagram e sugli altri social. L’iniziativa nasce da un progetto di Marketing Movers realizzato grazie alla sinergia e al contributo degli esercenti, degli sponsor e della GESPO Srl.

“Ci auguravamo che andasse esattamente com’è andata, con una partecipazione e un entusiasmo davvero notevoli che rappresentano il miglior viatico per i prossimi eventi. Natale in Marina, infatti, proseguirà fino al prossimo 6 gennaio 2026 con un calendario di appuntamenti che renderemo ufficiale a breve”, annunciano gli organizzatori.

Sono tante le sorprese in cantiere. Confermatissimi i mercatini natalizi, con le casette di legno sul mare, le idee regalo, i sapori della tradizione, l’artigianato. Verrà riproposta anche la pista di pattinaggio, che nella serata inaugurale è stata una delle attrattive più apprezzate assieme alle installazioni e artistiche davanti alle quali bambini, donne e uomini di tutte le età hanno deciso di farsi un selfie al chiarore delle stelle e con il mare a creare effetti luminosi incantevoli.

“Natale in Marina”, quest’anno, integra e amplia l’offerta natalizia di eventi che mettono al centro Manfredonia quale città di arte, storia, cultura, bellezze naturali e sapori.

“C’è un rinnovato interesse per il Porto Turistico Marina del Gargano”, spiegano gli organizzatori. “Questo, infatti, è un luogo davvero unico, una struttura modernissima, accogliente, con aree parcheggio esterne e interne, che rende facilmente fruibile la struttura, anche grazie ai servizi, ai negozi e ai locali in cui potersi godere un aperitivo o pranzare e cenare. Il nostro intento è valorizzare il Porto Turistico tutto l’anno, con manifestazioni, appuntamenti culturali ed eventi esperienziali legati anche alla nautica, ai tanti turisti che scelgono di raggiungere Manfredonia e il Gargano via mare, questo è un avamposto straordinario del territorio perché ne mette in rilievo tutte le potenzialità e tutta l’unicità”.