Lucera, entra in chiesa e tenta di rubare le offerte in denaro: arrestato

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Incredibile a Lucera: un uomo originario di Frosinone è entrato nella chiesa di San Domenico e ha tentato di rubare le offerte in denaro contenute all’interno della cassetta.

Il 49enne ha approfittato dell’assenza del sacerdote e dei fedeli per compiere il gesto.

Il fatto è avvenuto nei pressi della Caserma, e proprio per evitare eventi di questo tipo il Capitano Federico Di Giovanleonardo aveva disposto dei servizi di controlli specifici e costanti.

L’uomo è stato infatti beccato in flagrante da alcuni militari in abiti civili lì presenti e successivamente arrestato; al momento non si hanno ulteriori informazioni sul susseguirsi della vicenda.