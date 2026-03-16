Luce, gas e carburanti 2026, nuova ondata di aumenti dei prezzi su bollette e materie prime. Le stime

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Il tema dell’aumento bollette in Italia continua a pesare sui bilanci delle famiglie. Negli ultimi mesi l’andamento dei mercati energetici ha riportato l’attenzione sulle bollette di luce e gas, che potrebbero tornare a salire in modo significativo soprattutto per chi ha contratti indicizzati nel mercato libero.

Le stime elaborate da diversi osservatori del settore indicano che la spesa energetica domestica potrebbe registrare nuovi rincari nel corso dell’anno, con un aumento medio di alcune centinaia di euro per famiglia. Il calcolo si basa sull’andamento dei prezzi all’ingrosso dell’energia e del gas naturale, che determinano gran parte del costo finale in bolletta.

Quanto possono aumentare le bollette

Secondo alcune analisi sui prezzi energetici, una famiglia tipo nel mercato libero potrebbe arrivare a spendere oltre 2.800 euro all’anno per luce e gas, con un aumento di circa 272 euro rispetto all’anno precedente.

L’incremento non è uniforme per tutte le utenze, ma dipende soprattutto dal tipo di offerta e dal livello dei consumi domestici. In linea generale:

la bolletta del gas potrebbe crescere di circa 176 euro annui ;

potrebbe crescere di circa ; la bolletta dell’elettricità potrebbe aumentare di circa 96 euro.

La crescita maggiore riguarda quindi il gas, che incide in modo significativo sulla spesa energetica delle famiglie, soprattutto durante i mesi invernali quando aumenta l’utilizzo per il riscaldamento domestico.

Caro carburante

Le ultime rilevazioni del MIMIT mostrano che il prezzo medio nazionale del diesel ha oltrepassato la soglia dei 2 euro al litro sulle strade ordinarie, raggiungendo addirittura i 2,13 euro sulle autostrade. La benzina, invece, rimane stabile sopra i 1,84 euro al litro.

Al momento, l’ipotesi di ridurre le accise con un taglio lineare, come avvenuto in passato, sembra essere stata messa da parte dal governo per motivi di bilancio. Le associazioni dei consumatori, che calcolano un aumento annuo di circa 415 euro a famiglia soltanto per i rifornimenti, continuano tuttavia a sollecitare un intervento da parte dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni.

Come viene calcolato l’aumento delle bollette

Le stime sulla spesa energetica si basano su una famiglia con consumi medi nazionali. In genere si considerano:

circa 2.700 kWh di energia elettrica all’anno

circa 1.100-1.400 metri cubi di gas naturale

Partendo da questi valori, gli analisti simulano l’impatto dell’aumento dei prezzi all’ingrosso dell’energia sulle tariffe finali applicate ai consumatori.

Il risultato è una previsione della spesa annuale complessiva che tiene conto sia del costo della materia prima sia delle altre componenti presenti nella bolletta.

Perché aumentano i prezzi dell’energia

I rincari sono legati soprattutto all’andamento dei mercati energetici internazionali. In particolare, due indicatori hanno un impatto diretto sul prezzo finale:

PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica

per l’energia elettrica PSV (Punto di Scambio Virtuale) per il gas naturale

Le previsioni indicano che entrambi questi indici potrebbero registrare un aumento: il prezzo medio dell’energia elettrica potrebbe passare da circa 0,11 euro a 0,14 euro per kWh, mentre il prezzo del gas potrebbe salire da 0,38 a circa 0,48 euro per metro cubo standard.

Quando il prezzo delle materie prime cresce sui mercati all’ingrosso, l’effetto si trasferisce progressivamente sulle bollette dei consumatori.

Non tutta la bolletta dipende dall’energia

È importante ricordare che la materia prima rappresenta solo una parte del costo totale. Nella bolletta di luce e gas sono presenti anche altre voci:

spese di trasporto e distribuzione

gestione del contatore

oneri di sistema

imposte e IVA

Questo significa che anche un aumento relativamente contenuto del prezzo dell’energia può tradursi in un incremento più evidente sulla spesa complessiva.

Aumento bollette Italia: chi rischia di pagare di più

L’impatto degli aumenti dipende molto dal tipo di contratto energetico.

In particolare potrebbero essere più esposti:

i clienti con tariffe indicizzate al prezzo del mercato;

al prezzo del mercato; le famiglie con consumi elevati di gas ;

; chi utilizza il gas per riscaldamento domestico.

Al contrario, chi ha sottoscritto contratti a prezzo fisso potrebbe non subire immediatamente le variazioni del mercato, almeno fino alla scadenza dell’offerta.

Le prospettive per i prossimi mesi

L’andamento delle bollette dipenderà soprattutto dall’evoluzione dei prezzi energetici a livello internazionale. Variabili come la domanda stagionale, le tensioni geopolitiche e la disponibilità di gas influenzano direttamente i costi dell’energia.

Per questo motivo il caro bollette resta uno dei principali fattori di pressione sui bilanci delle famiglie italiane. Monitorare le offerte energetiche e ridurre i consumi domestici resta, per molti consumatori, una delle strategie più efficaci per contenere la spesa.