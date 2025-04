Luca Calvani e Amanda Lecciso, retroscena su Javier Martinez: “C’è sempre stato per noi al Grande Fratello”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Luca Calvani e Amanda Lecciso sono stati tra i protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello. L’attore e la sorella di Loredana hanno fatto ieri 17 aprile una diretta Instagram dove hanno parlato di tutto anche dei concorrenti che hanno condiviso con loro l’esperienza nel reality show. Proprio in questo frangente, Luca Calvani e Amanda Lecciso hanno raccontato un retroscena su Javier Martinez, il pallavolista argentino arrivato alla semifinale del Grande Fratello. L’attore toscano ha spiegato che il giovane l’ha aiutato alcuni momenti di difficoltà nella casa, ricordando di quando gli ha regalato una collana che aveva acquistato lui per superare un brutto momento. Amanda Lecciso a questo punto ha dichiarato le seguenti parole: “Javier Martinez è una persona molto attenta agli umori, anche di me si è reso conto di tanti momenti down e di debolezza, dandomi la carica, spronandomi, incoraggiandomi, è veramente un ragazzo eccezionale.”

Luca Calvani definisce Javier Martinez e Helena Prestes la coppia del momento

Sempre nella diretta Instagram, Luca Calvani e Amanda Lecciso hanno parlato degli Helevier, coppia nata all’interno del Grande Fratello. L’attore toscano sulla modella brasiliana ha dichiarato le seguenti parole: “Helena è molto impegnata, la sentiamo una volta a settimana”. L’uomo ha poi aggiunto che Helena Prestes insieme a Javier Martinez sono molto impegnati in questo momento. Luca Calvani a questo punto si è lasciato andare ad uno spoiler. L’uomo ha svelato che gli Helevier avrebbero scattato un servizio fotografico a Milano, definendoli “la coppia del momento.” Il pallavolista argentino ha dimostrato di aver costruito dei legami veri all’interno della casa del Grande Fratello come testimoniato dalle parole di due ex concorrenti che hanno condiviso con lui l’esperienza televisiva.