Grande Fratello: Amanda Lecciso e Iago Garcia, nuova coppia? “Beccati a baciarsi”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Grande Fratello si è concluso da meno di una settimana ma i protagonisti di quest’ultima edizione continuano a far parlare di loro. Questa volta a fare notizia sono due concorrenti eliminati a poche puntate dalla semifinale. Amanda Lecciso e Iago Garcia avrebbero trovato l’amore nelle mura della casa più spiata d’Italia. Un commento di Stefania Orlando ha fatto esplodere il gossip. In dettaglio, la donna ha replicato ad un commento da parte di un fan: “Sai che Amanda qualche giorno fa ha detto che le piace Iago? Ma come, non eravate amiche? Lei sa che piace a te bah”. La risposta di Stefania Orlando non si è fatta attendere, tanto da commentare in questo modo: “Lo so e sono molto felice per loro.” Un commento semplice che ha fatto supporre che tra i due concorrenti del Grande Fratello ci sia qualcosa di più che di una semplice amicizia.

Grande Fratello, Iago Garcia e Amanda Lecciso stanno insieme

Iago Garcia è un attore spagnolo molto noto al pubblico per aver preso parte a due soap opera andate in onda negli scorsi anni su Canale 5. L’uomo è noto per la sua intensità e carisma mediterraneo mentre Amanda è una figura riservata ed elegante capace di conquistare con il suo comportamento discreto. Due mondi lontani che si sono attratti all’interno del Grande Fratello con una complicità crescente di sguardi intensi e gesti. Dopo la risposta di Stefania Orlando, è arrivata l’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha scritto un post su Instagram che cita in questo modo: “Erano a cena insieme, lui le teneva la mano e si davano i bacetti. Erano molto teneri.” Insomma, sembra essere sbocciata la passione tra due protagonisti di quest’ultima edizione del Gf.