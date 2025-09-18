Luana torna a Uomini e Donne? Parla lei: “Ritornerei e mi piacerebbe conoscere…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ospite di Lorenzo Pugnaloni a Casa Lollo l’ex dama di Uomini e Donne Luana Nicchiniello si è lasciata sfuggire alcune interessanti rivelazioni e non ha nascosto che non le dispiacerebbe tornare nel noto dating show di Maria De Filippi.

Fuori dalla trasmissione ha frequentato una persona, però le cose tra loro non hanno funzionato ed è di nuovo single. Le piacerebbe tornare a Uomini e Donne? A questa domanda ha risposto dicendo che tornerebbe, non solo perché è single ma anche perché il programma le ha trasmesso tanto a livello personale. A detta sua l’ha aiutata a realizzare alcuni lati del suo carattere e l’ha fatta crescere.

Un cavaliere di Uomini e Donne ha catturato l’attenzione di Luana: chi vorrebbe conoscere l’ex dama

L’ex dama di Uomini e Donne pensa di aver reagito solo di pancia durante il suo percorso, a detta sua questa volta userebbe anche la testa se dovesse tornare nel parterre del Trono Over. Ha poi svelato: “Ritornerei e mi piacerebbe conoscere Federico Mastrostefano.”

Riferendosi al cavaliere Luana Nicchiniello ha fatto sapere che non ha seguito il suo percorso durante il trono classico, però ne ha sentito parlare e ha visto alcune foto. Pensa che sia carino, ha poi aggiunto: “Esteticamente potrebbe piacermi ma non so caratterialmente”.