Love Reason Get Even arriva su La5: cast, trama, anticipazioni e quando va in onda la nuova serie turca

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Le serie turche continuano a conquistare il pubblico italiano e Mediaset è pronta a lanciare un nuovo titolo destinato a far parlare di sé. Dopo il successo di Endless Love e Terra Amara, arriva infatti Love Reason Get Even, una delle commedie romantiche più amate degli ultimi anni in Turchia. La serie debutterà in prima visione assoluta su La5 a partire dal 16 novembre e racconterà una storia fatta di amori finiti, seconde possibilità, vendette e sentimenti mai davvero dimenticati. Al centro della trama ci sono Esra e Ozan, due ex coniugi che il destino mette nuovamente l’uno di fronte all’altra dopo un divorzio doloroso. Ma quando va in onda la nuova dizi turca e perché è riuscita a conquistare milioni di spettatori?

Quando va in onda Love Reason Get Even su La5

Love Reason Get Even debutta su La5 da lunedì 16 novembre con appuntamento quotidiano alle 16.30. La serie sarà trasmessa dal lunedì al venerdì e andrà ad arricchire il pomeriggio della rete dedicato alle produzioni internazionali più amate dal pubblico femminile. Gli episodi saranno inoltre disponibili in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity, permettendo agli appassionati di recuperare le puntate e seguire l’evoluzione della storia in qualsiasi momento. L’arrivo della serie rappresenta una delle principali novità del palinsesto autunnale della rete.

Anticipazioni e trama della nuova serie turca

La protagonista della storia è Esra, una giovane donna che decide di sposare Ozan, brillante ingegnere pieno di ambizioni. Tuttavia il matrimonio entra presto in crisi a causa delle difficoltà economiche e professionali dell’uomo. La coppia finisce così per separarsi e intraprendere percorsi completamente diversi.

Due anni dopo tutto cambia. Ozan diventa un imprenditore ricco e affermato grazie al successo della sua startup tecnologica, mentre Esra non ha dimenticato i sacrifici affrontati durante il matrimonio. Determinata a ottenere la sua rivincita, riesce a farsi assumere nell’azienda dell’ex marito con un obiettivo preciso: riconquistarlo per poi lasciarlo. Da qui prende il via una divertente battaglia sentimentale fatta di gelosie, equivoci, vendette e sentimenti mai davvero sopiti che finiranno per complicare i piani di entrambi.

Perché Love Reason Get Even ha conquistato il pubblico

Il successo di Love Reason Get Even non dipende soltanto dalla storia romantica tra i due protagonisti. La serie affronta temi universali come il desiderio di riscatto, la capacità di ricominciare dopo una delusione e il valore delle seconde possibilità. Esra è una donna forte e determinata, mentre Ozan si trova spesso a fare i conti con fragilità e insicurezze che lo rendono un personaggio molto più complesso rispetto al classico protagonista delle commedie romantiche.

A contribuire al successo della produzione ci sono anche Burcu Özberk e İlhan Şen, protagonisti molto amati dal pubblico turco e internazionale. Non a caso la serie è riuscita a imporsi anche ai Golden Butterfly Awards, dove ha conquistato il premio come Miglior Serie Commedia Romantica. Un mix di ironia, romanticismo e colpi di scena che potrebbe renderla una delle nuove scommesse vincenti del pomeriggio di La5.