L’oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 31 agosto al 6 settembre con la classifica per tutti i segni: Leone decolla con 5 stelle

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Secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 31 agosto al 6 settembre, i nati sotto il segno del Leone vivono un momento molto importante in amore, mentre sul lavoro vedono decollare nuovi progetti grazie al sostegno di Giove e Saturno. I nativi della Vergine sono invitati a vivere i sentimenti con maggiore leggerezza per evitare tensioni, sfruttando al contempo l’influsso del Sole per superare vecchi ostacoli professionali. Infine, i Pesci devono affrontare qualche divergenza di coppia e un momento di insoddisfazione economica sul lavoro, situazioni che richiederanno molta pazienza e diplomazia per essere superate.

Oroscopo e classifica dal 31 agosto al 6 settembre: da Ariete a Cancro

Ariete – In amore, l’opposizione di Venere crea ancora qualche attrito, ma si intravede un netto schiarimento per ritrovare l’intesa con il partner. I problemi derivano da tensioni esterne e non da un calo del sentimento: evita di trasformare ogni confronto in uno scontro. In campo lavorativo, Marte alza il livello di stress e complica la routine quotidiana. Molti progetti cambieranno in corsa imponendoti nuovi ritmi; sarà uno sforzo di adattamento utile a capire su quali iniziative puntare davvero. (4 stelle, settimana buona)

Toro – In amore, Mercurio a favore facilita il dialogo e aiuta a sciogliere i nodi rimasti in sospeso. Martedì e mercoledì portano una bella carica di vitalità per riaccendere l’intesa di coppia, mentre per te che sei single si aprono ottimi spiragli per fare passi avanti con disinvoltura. La sfera finanziaria richiede la massima prudenza. Le decisioni di carriera di questo periodo nascono dal bisogno di stabilità e dalla volontà di costruire basi solide per il futuro. (4 stelle, settimana buona)

Gemelli – Fase dinamica per i sentimenti, con i legami recenti pronti a consolidarsi. La Luna nel segno accresce il tuo fascino, rendendo venerdì una giornata ideale per fare nuove conoscenze. Chi è in coppia ritrova complicità e progetta il domani. Il settore professionale regala belle conferme e nuove opportunità. Attenzione però alle uscite: la recente contrarietà di Mercurio ti ha portato a spendere troppo ed è ora di gestire il budget con più rigore. (5 stelle, settimana fantastica)

Cancro – In amore, domenica ad alta carica emotiva grazie alla Luna nel segno, perfetta per lasciarti andare. Marte riaccende la passione nel rapporto di coppia e aiuta a superare i recenti malintesi, mentre per i single non mancano incontri promettenti. In campo lavorativo, stando alle previsioni astrologiche di Paolo Fox, il rientro ai ritmi di lavoro porta con sé sfide stimolanti. Saturno ti chiede modifiche strutturali e maggiori responsabilità: qualche incertezza sul futuro è naturale, ma il successo resta a portata di mano. (4 stelle, settimana buona)

Paolo Fox, oroscopo e classifica della settimana 31 agosto-6 settembre: da Leone a Scorpione

Leone – In amore, momento ideale per compiere passi importanti come una convivenza o il matrimonio. Le incertezze sfumano e lasciano spazio a una visione di coppia limpida; grandi occasioni anche per i single e per chi vuole rendere ufficiale una storia ufficiosa. In campo lavorativo, i nuovi progetti prendono quota e ti offrono prospettive inedite. Per cogliere al volo le opportunità serviranno coraggio e organizzazione, ma il sostegno di Giove e Saturno ti dà la spinta giusta per puntare in alto. (5 stelle, settimana fantastica)

Vergine – In amore, Mercurio nel segno accende i riflettori sui sentimenti, ma il rischio è di razionalizzare troppo bloccando l’istinto. L’oroscopo di Paolo Fox suggerisce di vivere l’amore con più leggerezza, specialmente in vista di venerdì, una giornata un po’ tesa. In campo lavorativo, il Sole nel segno apre la strada a nuove occasioni e ti aiuta a superare vecchi ostacoli. Un progetto potrebbe prendere una piega inaspettata ma molto favorevole, risolvendo problemi che si trascinavano da tempo. (4 stelle, settimana buona)

Bilancia – In amore, periodo intenso, con un fine settimana di forte stimolo per il cuore. Venerdì e sabato sono giornate ideali per fare incontri capaci di lasciare il segno, mentre le coppie avranno l’occasione di chiarire vecchi nodi e superare un periodo di freddezza. In campo lavorativo, le opposizioni di Marte e Saturno alimentano un clima teso e ti costringono a dimostrare continuamente il tuo valore. Non curarti dei giudizi altrui e lascia che siano i fatti a parlare; importanti novità in arrivo da settembre. (4 stelle, settimana buona)

Scorpione – In amore, l’imminente ingresso di Venere nel segno migliora il quadro sentimentale e ti aiuta a capire cosa vuoi davvero. Domenica sarà la giornata perfetta per organizzare qualcosa di speciale con il partner e recuperare un’intesa autentica. In campo lavorativo, l’aspetto dissonante di Giove crea qualche ostacolo, ma le risposte arriveranno. Controlla con attenzione contratti, clausole e accordi legali per proteggere la tua stabilità. (4 stelle, settimana buona)

La settimana 31 agosto-6 settembre secondo Paolo Fox: classifica da Sagittario a Pesci

Sagittario – In amore, vivi i sentimenti con grande trasporto e, se sei single, hai molta voglia di spingerti oltre la solita routine, magari gestendo più flirt contemporaneamente. Per i legami storici si tratta solo di smussare piccoli attriti, facendo attenzione a un venerdì un po’ agitato. In campo lavorativo, le spese sostenute di recente e Mercurio contrario possono innescare discussioni accese al lavoro o in famiglia. Diventa fondamentale pianificare le uscite con rigore ed evitare impegni economici azzardati. (4 stelle, settimana buona)

Capricorno – In amore, pensa bene alle tue mosse prima di prendere decisioni drastiche di coppia, anche perché il cielo migliorerà a metà mese. Evita di riaprire vecchie ferite di domenica. Se sei single, le prospettive non sono memorabili, ma al momento preferisci la tua indipendenza. In campo lavorativo, la tua posizione professionale resta solida nonostante qualche interferenza esterna. Il trend generale si conferma positivo, a patto di muoverti con tattica e strategia. (5 stelle, settimana fantastica)

Acquario – In amore, se c’è una persona che ti interessa, questo è il momento giusto per farti avanti. Venerdì e sabato saranno giornate vivaci per le emozioni, anche se una storia logora da tempo ti spingerà a riflettere seriamente sul futuro. La situazione finanziaria richiede cautela dopo le uscite abbondanti dell’ultimo periodo. L’opposizione di Giove rischia di creare qualche contenzioso: evita qualsiasi passo azzardato sul piano economico. (3 stelle, settimana discreta)

Pesci – In amore, Mercurio opposto porta qualche nube e diversità di vedute con il partner, specialmente sui progetti a lungo termine. Giovedì e venerdì saranno giornate a rischio polemica: misura bene le parole per non alimentare scontri inutili. In campo lavorativo, il malcontento principale riguarda i guadagni e il mancato riconoscimento del tuo impegno. Alcune questioni richiederanno tempo prima di sbloccarsi: la pazienza si rivelerà la tua arma migliore. (4 stelle, settimana buona)