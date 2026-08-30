Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 31 agosto al 6 settembre sull’amore: Toro imbattibile

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Secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 31 agosto al 6 settembre, i nativi del Toro godono del favore di Mercurio, che aiuta i single a comunicare con successo (specialmente mercoledì e giovedì) e permette alle coppie di superare i vecchi attriti grazie al dialogo. I Gemelli vivono un momento di forte intesa, con un venerdì promettente per i single grazie alla Luna nel segno e l’opportunità per le coppie di ritrovare la complicità spezzando la routine. I nati sotto il segno del Cancro beneficiano di un mercoledì ideale per i nuovi incontri dei single e sfruttano l’influsso positivo di Marte per riaccendere la passione e chiarire i problemi di coppia.

Oroscopo settimanale dal 31 agosto al 6 settembre: da Ariete a Cancro

Ariete – Se sei single, l’opposizione di Venere ti mette un po’ alla prova e fa salire a galla qualche perplessità. Fortunatamente si tratta degli ultimi sgoccioli di un clima pesante: a breve ritrovi il sorriso e la voglia di amare senza troppi pensieri. Per le coppie scatta qualche scintilla, ma non mettere in discussione il sentimento: a stressare la relazione ci pensano gli impegni quotidiani e le questioni pratiche. Evita di trasformare ogni confronto in un guanto di sfida.

Toro – Mercurio dalla tua parte rende i single imbattibili nelle conversazioni: farti capire e mostrare interesse ti viene naturale. Punta tutto sulle giornate di mercoledì e giovedì se c’è una persona che ti stuzzica. In coppia c’è molta più voglia di venirsi incontro: dialogare diventa l’arma segreta per disinnescare vecchi attriti e ritrovare la pace.

Gemelli – Per i cuori solitari il periodo si fa scoppiettante. La Luna nel segno regala un venerdì ideale per fare colpo: un’intesa nata quasi per gioco potrebbe prenderti più del previsto. Se hai già un partner, scuoti la solita routine. Progettare qualcosa di nuovo o ritagliarvi del tempo tutto per voi farà schizzare la complicità alle stelle.

Cancro – Mercoledì da segnare sul calendario per i single, complice una Luna che regala incontri indimenticabili. Con Marte a favore senti il bisogno di emozioni forti e autentiche: non barricarti in casa. Nelle coppie si riaccende la passione. Se ci sono state incomprensioni recenti, è la fase perfetta per sotterrare l’ascia di guerra e ripartire insieme.

Paolo Fox, oroscopo della settimana 31 agosto-6 settembre: da Leone a Scorpione

Leone – Momento di grandi decisioni sentimentali. Se ad agosto hai fatto una nuova conoscenza, ora capisci se ne vale davvero la pena. Per chi è single si prospettano batticuori inaspettati. Chi vive in coppia ed è pronto per la convivenza o il matrimonio trova finalmente cieli sereni: le insicurezze del passato lasciano il posto alla certezza.

Vergine – Mercurio ti spinge ad analizzare ogni minimo dettaglio. Attenzione però a non trasformare la tua vita sentimentale in un’indagine della polizia scientifica: in amore la logica non serve sempre. Le coppie hanno un disperato bisogno di leggerezza; ammorbidisci la presa ed evita di alzare polveroni inutili, specialmente nella giornata di venerdì.

Bilancia – Fine settimana scoppiettante per i single: venerdì e sabato sono perfetti per rimetterti in gioco e fare incontri capaci di sorprenderti. Per le coppie, è il momento di affrontare i nodi venuti al pettine. Con un pizzico di flessibilità reciproca, anche i problemi più spinosi troveranno una via d’uscita.

Scorpione – Single, l’imminente arrivo di Venere ti garantisce protezione e chiarezza: capirai finalmente chi merita davvero di stare al tuo fianco. Sabato regala un’ottima occasione per fare colpo. In coppia cresce la voglia di intimità, con una domenica perfetta per ritrovare la sintonia perduta dopo i recenti silenzi.

La settimana 31 agosto-6 settembre secondo Paolo Fox: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Fase frizzante per i single: hai voglia di evadere e sperimentare. Attrazione fatale verso persone fuori dal tuo target abituale, ma ricordati che prima o poi dovrai scegliere che direzione prendere. Nelle coppie di lunga data serve cautela, in particolare venerdì: non fare ingrandire piccoli battibecchi solo per mancanza di pazienza.

Capricorno – Prima di aprire il cuore pretendi garanzie, ma attenzione a non erigere un muro invalicabile. Per i single le novità scarseggiano, ma la prudenza ti evita delusioni. Se con il partner hai vissuto momenti tesi, ora puoi tirare un sospiro di sollievo: prima di prendere decisioni drastiche, fai sgonfiare il nervoso.

Acquario – Single, hai un chiodo fisso nella testa? Buttati. Questo periodo ti permette di approfondire una conoscenza e capire dove vi porterà. Venerdì e sabato favoriscono le uscite, anche se presto rivedrai alcune tue convinzioni. Chi ha una storia a trascinamento inizierà a porsi domande scomode sul futuro: la parola d’ordine è fare chiarezza.

Pesci – Single, Mercurio remando contro ti confonde le idee: capire chi hai di fronte sembra una missione impossibile. Una nuova persona potrebbe stuzzicarti, ma il sospetto resta in agguato: non forzare i tempi. Nelle coppie l’aria è tesa per scelte non condivise. A metà settimana misura le parole: una svista verbale rischia di scatenare un polverone.