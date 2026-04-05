L’oroscopo di domani 7 aprile e la classifica di Jonathan: Leone al top, in splendida forma

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L’oroscopo di martedì 7 aprile 2026 ci proietta nel pieno della ripresa dopo le festività pasquali. È un risveglio che profuma di novità, dove il moto dei pianeti invita a scrollarsi di dosso il torpore dei pranzi luculliani per abbracciare una nuova dinamica operativa. Il cielo di oggi è dominato da una Luna che spinge verso la socialità, pur chiedendo un briciolo di rigore nel riorganizzare l’agenda lavorativa. Sarà una giornata in cui il confine tra il piacere del ricordo e il dovere della realtà si farà sottile, spingendo molti di voi a cercare un equilibrio tra il relax appena concluso e le ambizioni future.

In questo scenario di “ritorno alla normalità”, le stelle sorridono particolarmente ai segni di Fuoco, che ritrovano grinta e smalto. I tre segni più favoriti che brilleranno sotto la luce astrale sono il Leone, il Sagittario e il Cancro, quest’ultimo capace di una profondità emotiva fuori dal comune.

Oroscopo di domani, martedì 7 aprile e la classifica dei 12 segni zodiacali: trionfo di positività per il Leone, qualche ombra di troppo per la Vergine

VERGINE (24 agosto – 22 settembre) Voto 5. Parola chiave: atmosfera elettrica, non cedete alla paranoia e fuggite le polemiche.

Il rientro alla routine post-Pasquetta si presenterà per voi decisamente in salita. Avvertirete intorno a voi un’atmosfera elettrica che minerà la vostra proverbiale calma analitica. Vi sentirete osservati, forse giudicati, ma le stelle vi avvertono: non cedete alla paranoia. Molte delle tensioni che percepirete saranno solo proiezioni delle vostre insicurezze momentanee. Nelle relazioni professionali o familiari, fuggite le polemiche come la peste; non sarà questo il giorno ideale per puntualizzare o pretendere perfezione dagli altri. Se subirete un ritardo o un disguido tecnico, respirate profondamente: agire d’impulso peggiorerà solo le cose. Chiuderete la giornata con un po’ di stanchezza, ma il silenzio sarà il vostro miglior alleato per ricaricare le pile.

GEMELLI (21 maggio – 21 giugno) Voto 6. Parola chiave: giornata agitata, non fatevi dominare dalle emozioni prima di decidere.

Vi ritroverete catapultati in una giornata agitata, dove le richieste esterne sembreranno accavallarsi senza tregua. La vostra mente, solitamente rapida, oggi potrebbe correre troppo, portandovi a conclusioni affrettate. Il monito astrale è chiaro: non fatevi dominare dalle emozioni prima di decidere. Che si tratti di un acquisto importante o di una risposta da dare a un partner esigente, prendetevi il tempo necessario. Sentirete il bisogno di comunicare, ma le parole potrebbero uscire confuse o troppo cariche di nervosismo. Manterrete la sufficienza grazie alla vostra naturale simpatia, che vi permetterà di svicolare da situazioni imbarazzanti, ma per oggi eviterete passi azzardati.

TORO (20 aprile – 20 maggio) Voto 6,5. Parola chiave: successo nei viaggi ma occhio all’intolleranza verso gli altri.

Per voi che amate la stabilità, il rientro sarà caratterizzato da un mix di efficienza e fastidio. Avrete un ottimo successo nei viaggi e negli spostamenti: se dovete rientrare da una località di villeggiatura o muovervi per lavoro, tutto filerà liscio. Tuttavia, il vostro umore non sarà dei migliori. Dovrete fare occhio all’intolleranza verso gli altri: chi non rispetterà i vostri ritmi o invaderà i vostri spazi riceverà uno sguardo fulminante. Tenterete di rimettere ordine nelle finanze o nei progetti domestici, ma la vostra pazienza sarà ai minimi termini. Cercate di essere più morbidi con chi vi sta accanto; non tutti hanno la vostra stessa capacità di tornare subito operativi dopo le feste.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio) Voto 6,5. Parola chiave: costruttivi ma un po’ disorientati, usate i vostri metodi abituali.

Vi sveglierete con la voglia di spaccare il mondo e sarete estremamente costruttivi nel pianificare la settimana. Eppure, una strana nebbia cosmica vi renderà un po’ disorientati di fronte alle novità o ai cambiamenti di programma improvvisi. Per non perdere la bussola, il consiglio è semplice: usate i vostri metodi abituali. Non è il momento di sperimentare strategie rivoluzionarie; affidatevi alla tradizione e alla vostra solida esperienza. In serata, potreste sentire il peso di alcune responsabilità familiari, ma la vostra tenacia vi permetterà di gestire tutto con decoro. La stabilità tornerà non appena smetterete di pretendere troppo da voi stessi in una sola giornata.

PESCI (20 febbraio – 20 marzo) Voto 6,5. Parola chiave: confusione mentale alternata a grande entusiasmo, cercate di stabilizzarvi.

Il vostro martedì sarà un’altalena emotiva difficile da domare. Vivrete momenti di confusione mentale, in cui vi sembrerà di aver dimenticato impegni importanti, alternati a fasi di grande entusiasmo per nuovi progetti creativi che busseranno alla vostra porta. Le stelle vi suggeriscono di non lasciarvi trascinare troppo né in alto né in basso: cercate di stabilizzarvi. Trovate un punto di equilibrio, magari dedicandovi a un hobby manuale o alla cura della casa. In amore, sarete sognatori e teneri, ma fate attenzione a non idealizzare troppo una persona appena conosciuta o un gesto banale. La realtà ha i suoi colori, non serve aggiungerne di immaginari.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre) Voto 7. Parola chiave: finezza d’animo e un pizzico di strategia per ottenere ciò che volete.

Vi muoverete nelle ombre del post-festa con una finezza d’animo che vi renderà magnetici. Non avrete bisogno di alzare la voce per farvi ascoltare; vi basterà un’occhiata d’intesa. Userete un pizzico di strategia per ottenere ciò che volete, specialmente sul lavoro o in ambito burocratico, dove riuscirete a sbloccare una situazione rimasta ferma prima delle vacanze. Le stelle approvano questo approccio diplomatico ma deciso. Sarete ottimi osservatori, capaci di captare i punti deboli altrui non per colpire, ma per muovervi con anticipo. La serata si preannuncia intrigante: qualcuno potrebbe rivelarvi un segreto che aspettavate di conoscere da tempo.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre) Voto 7,5. Parola chiave: spirito di squadra e concretezza, affrontate i problemi a testa alta.

Il vostro rientro sarà all’insegna dell’efficienza collettiva. Metterete in campo un invidiabile spirito di squadra, diventando il collante necessario tra colleghi o amici ancora un po’ pigri. La vostra marcia in più sarà la concretezza: lascerete da parte i dubbi esistenziali per dedicarvi a soluzioni pratiche e immediate. Affronterete i problemi a testa alta, senza delegare o rimandare, e questo vi guadagnerà la stima di chi vi circonda. Anche se vi sentirete un po’ sotto pressione per le scadenze, la vostra eleganza nel gestire lo stress rimarrà intatta. Ottimo momento per pianificare un investimento o un miglioramento per l’abitazione.

ARIETE (21 marzo – 19 aprile) Voto 8. Parola chiave: audacia e improvvisazione, mettete in mostra i vostri talenti.

Nonostante la stanchezza dei festeggiamenti, sprizzerete energia da tutti i pori. Sarete guidati da un’audacia fuori dal comune che vi spingerà a proporre idee innovative. La vostra capacità di improvvisazione sarà la chiave del successo: di fronte a un imprevisto, non vi farete prendere dal panico, ma troverete una soluzione brillante in pochi secondi. È il momento di osare: mettete in mostra i vostri talenti senza timidezze. Che sia un colloquio, una presentazione o una dichiarazione d’amore, il cielo vi sostiene. La vostra passionalità sarà contagiosa e trascinerete anche i partner più pigri in nuove avventure.

ACQUARIO (20 gennaio – 19 febbraio) Voto 8. Parola chiave: grande capacità di adattamento, la vostra sociabilità vi aprirà nuove porte.

Mentre gli altri si lamentano del rientro, voi galoppate verso il futuro. Mostrerete una grande capacità di adattamento, passando dai brindisi alle tabelle Excel con una disinvoltura invidiabile. Le stelle dicono che la vostra sociabilità vi aprirà nuove porte: un incontro casuale durante il caffè o una telefonata inaspettata potrebbero trasformarsi in un’opportunità professionale o in un invito galante molto interessante. Sarete originali nel proporvi e questo piacerà molto a chi conta. Non abbiate paura di condividere le vostre visioni più stravaganti; oggi il mondo è pronto per ascoltarvi.

CANCRO (22 giugno – 22 luglio) Voto 8,5. Parola chiave: forza tranquilla e libertà di espressione, dite ciò che pensate.

Vi sentirete finalmente padroni delle vostre emozioni. Emanerete una forza tranquilla che rassicurerà chiunque vi stia vicino, rendendovi il punto di riferimento della giornata. Questa nuova consapevolezza vi regalerà una preziosa libertà di espressione: non avrete più timore di essere giudicati e, con garbo ma fermezza, direte ciò che pensate. Questo atteggiamento schietto risolverà vecchi malintesi, specialmente in ambito sentimentale. Sarete protettivi verso i vostri cari, ma senza diventare soffocanti. Il cielo vi premia con una pace interiore che non sentivate da tempo: godetevi questo stato di grazia.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre) Voto 9. Parola chiave: entusiasmo contagioso, siete piacevoli e avrete grandi successi relazionali.

Il vostro martedì sarà una vera e propria marcia trionfale. Porterete con voi un entusiasmo contagioso che trasformerà anche l’ufficio più grigio in un luogo stimolante. Sarete estremamente piacevoli e la vostra compagnia sarà ricercata da tutti: approfittatene perché avrete grandi successi relazionali, sia che si tratti di nuovi incontri che di rinsaldare vecchi legami. La vostra visione ottimistica della vita sarà la vostra arma vincente, permettendovi di vedere opportunità dove gli altri vedono ostacoli. È una giornata perfetta per viaggiare, anche solo con la mente, o per iniziare un corso di studi che vi appassiona.

LEONE (23 luglio – 23 agosto) Voto 9. Parola chiave: ottimismo e diplomazia, godetevi i piaceri della vita con i cari.

Siete i re incontrastati di questo cielo post-pasquale. L’ottimismo sarà il vostro carburante principale e vi permetterà di brillare in ogni contesto. Sarete maestri di diplomazia, capaci di appianare qualsiasi contrasto con un sorriso o una parola ben piazzata, ottenendo il consenso di tutti senza alcuno sforzo. Le stelle vi invitano a non correre troppo: godetevi i piaceri della vita con i cari, prolungando quella sensazione di festa che vi fa stare così bene. Sarete generosi, magnetici e incredibilmente fortunati negli incontri. Il successo è a portata di mano, ma oggi preferirete celebrarlo circondati dall’affetto di chi amate veramente. Un trionfo assoluto.