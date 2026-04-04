L’oroscopo di domani 6 aprile e la classifica di Jonathan: Acquario re assoluto della Pasquetta

Il Sipontino è anche su Mobile!

Scarica l’app e resta sempre aggiornato in tempo reale. Scarica l’app e resta sempre aggiornato in tempo reale. SCARICA ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’oroscopo di lunedì 6 aprile 2026 ci proietta nel cuore di una primavera vibrante, coincidendo con il lunedì dell’Angelo. La Pasquetta si apre sotto un cielo che invita al movimento, alla socialità e alla scoperta, ma che non dimentica di chiederci un briciolo di introspezione. La Luna, con i suoi transiti rapidi, colorerà la giornata di sfumature diverse: per alcuni sarà l’occasione perfetta per una gita fuori porta all’insegna dell’avventura, per altri un momento di riflessione necessario per ricaricare le batterie in vista della ripresa. Gli astri suggeriscono che l’equilibrio tra il fare e l’essere sarà la vera chiave di volta per godere appieno di queste ventiquattr’ore.

In questa giornata di festa, le energie planetarie favoriranno particolarmente chi saprà guardare al futuro con occhi nuovi, lasciandosi alle spalle le zavorre dell’inverno. I segni che splenderanno maggiormente sotto la luce astrale sono l’Acquario, il Sagittario e i Gemelli, favoriti da transiti che esaltano la comunicazione e il dinamismo.

Preparatevi a scoprire come si muoveranno le stelle in questo Lunedì dell’Angelo e quali sorprese il destino riserverà per i vostri incontri e i vostri desideri più profondi.

Oroscopo di domani, lunedì 6 aprile e la classifica dei 12 segni zodiacali: trionfo di positività per l’Acquario, Scorpione un po’ troppo pungente

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre) Voto 5. Parola chiave: nervosismo e dialoghi acidi, evitate di agire a testa bassa. Purtroppo per voi, questa Pasquetta non inizierà sotto i migliori auspici. Le configurazioni planetarie odierne sembrano solleticare la vostra parte più ombrosa, portando a galla un certo nervosismo e dialoghi acidi che potrebbero minare la serenità dei banchetti festivi. Sentirete il bisogno di imporre la vostra visione, ma lo farete con una modalità che gli altri potrebbero percepire come aggressiva. Il rischio di scontri verbali con parenti o amici è alto: evitate di agire a testa bassa solo per orgoglio. Se un commento non vi piacerà, invece di lanciare una frecciatina velenosa, proverete a contare fino a dieci e a cambiare stanza. Verso sera, il clima si rasserenerà, a patto che abbiate saputo chiedere scusa per qualche parola di troppo detta durante il pranzo.

VERGINE (24 agosto – 22 settembre) Voto 6. Parola chiave: ritmi accelerati e scarsa diplomazia, attenzione alla suscettibilità altrui. Vi ritroverete catapultati in una giornata frenetica, forse più di quanto avreste desiderato. Sentirete la pressione di dover organizzare tutto alla perfezione, ma questa smania vi porterà a mostrare ritmi accelerati e scarsa diplomazia. Invece di godervi la compagnia, vi focalizzerete sulle piccole mancanze logistiche, diventando eccessivamente critici. Presterete molta attenzione alla suscettibilità altrui, perché le vostre osservazioni, seppur giuste nella sostanza, peccheranno terribilmente nella forma. Imparerete che la felicità di una gita fuori porta non dipende dalla precisione del timing, ma dal calore umano. Rallenterete la corsa e scoprirete che il mondo non crolla se una pietanza non è perfetta.

PESCI (19 febbraio – 20 marzo) Voto 6. Parola chiave: bisogno di evasione e riposo mentale per non esaurire le energie. Questa Pasquetta vi vedrà insolitamente silenziosi e assorti. Non sarà mancanza di affetto verso i vostri cari, bensì un profondo bisogno di evasione e riposo mentale per non esaurire le energie residue. Troppa confusione, troppe voci e troppi stimoli potrebbero sovraccaricarvi. Cercherete un angolo di giardino o una spiaggia solitaria dove poter respirare in pace. Non sforzatevi di essere l’anima della festa se non ve lo sentirete; spiegherete con dolcezza che avrete bisogno di un momento per voi. Questo distacco rigenerante vi permetterà di tornare in serata con un sorriso autentico, pronti a condividere i sogni che avrete visualizzato durante la vostra piccola fuga solitaria.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio) Voto 6,5. Parola chiave: prendete distacco dal passato e osate di più senza restare immobili. Vi sentirete come sospesi tra il desiderio di rispettare le tradizioni e la voglia di cambiare pelle. Le stelle vi sproneranno: prendete distacco dal passato e non lasciate che vecchi ricordi o malinconie rovinino il presente. Durante questa Pasquetta, vi verrà chiesto di partecipare a qualcosa di insolito; non rifiutate per timore di perdere il controllo. Osate di più senza restare immobili nelle vostre sicurezze granitiche. Sarà una giornata di transizione utile per capire che il nuovo non è necessariamente un pericolo. Verso il tramonto, sentirete un’energia rinnovata che vi preparerà a una settimana lavorativa molto produttiva, ma con uno spirito decisamente più leggero.

CANCRO (22 giugno – 22 luglio) Voto 7. Parola chiave: siate proattivi e mostrate le vostre visioni ispirate senza passività. Il lunedì dell’Angelo vi regalerà una buona dose di creatività. Invece di attendere che siano gli altri a decidere per voi, siate proattivi e proponete quel luogo o quell’attività che vi sta tanto a cuore. Le stelle vi sosterranno nel momento in cui mostrerete le vostre visioni ispirate senza passività: la vostra sensibilità sarà la vostra forza e saprete creare un’atmosfera magica per chi vi circonda. Eviterete di chiudervi nel vostro guscio se qualcosa non andrà secondo i piani; userete invece il vostro intuito per trasformare un piccolo intoppo in un’occasione di divertimento collettivo. Il calore domestico sarà la vostra ancora di salvezza.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre) Voto 7. Parola chiave: curiosità positiva e determinazione nel far avanzare i progetti seri. Sarete i mediatori perfetti di questa giornata di festa. Grazie a una curiosità positiva, saprete intrattenere dialoghi interessanti con persone che non vedevate da tempo, scoprendo nuove opportunità anche in contesti informali. Nonostante il clima rilassato, manterrete una certa determinazione nel far avanzare i progetti seri che avete in mente; forse una chiacchierata davanti a un calice di vino vi aprirà una porta inaspettata. Sarete eleganti e affascinanti, capaci di gestire piccoli dissidi tra amici con una grazia naturale. Il vostro equilibrio interiore sarà contagioso, rendendo la vostra presenza indispensabile per il successo di qualsiasi riunione sociale.

TORO (20 aprile – 20 maggio) Voto 7,5. Parola chiave: sete di vivere e capacità di distinguere l’essenziale dal superfluo. Per voi il piacere dei sensi è fondamentale e questa Pasquetta ne sarà piena. Sentirete una forte sete di vivere che vi porterà a godere di ogni istante, dal profumo dei fiori alla bontà dei piatti della tradizione. Avrete la grande capacità di distinguere l’essenziale dal superfluo, lasciando cadere polemiche inutili e concentrandovi solo sulla qualità del tempo trascorso con chi amate. Vi sentirete solidi e protettivi verso i vostri cari, diventando il punto di riferimento per l’armonia del gruppo. È un momento di grande concretezza in cui riscoprirete che la felicità risiede nelle cose semplici, vissute con la giusta intensità.

LEONE (23 luglio – 23 agosto) Voto 7,5. Parola chiave: entusiasmo e ispirazione guidano grandi trasformazioni personali. Il Sole brilla per voi, regalandovi un carisma che non passerà inosservato. Il vostro entusiasmo e ispirazione saranno la miccia che accenderà la gioia in questo lunedì di festa. Sentirete che qualcosa dentro di voi sta cambiando: questi momenti di svago guideranno grandi trasformazioni personali, facendovi capire quali siano le vostre reali priorità. Sarete generosi e solari, pronti a guidare il gruppo verso mete divertenti. Non cercherete solo l’approvazione altrui, ma agirete per il puro piacere di sentirvi vivi e vibranti. La serata promette scintille, specialmente in ambito sentimentale, dove la vostra passionalità troverà terreno fertile.

ARIETE (21 marzo – 19 aprile) Voto 8. Parola chiave: ottimo umore ed efficacia onnipresente, siete molto convincenti. L’energia di questa Pasquetta vi calza a pennello. Sarete una forza della natura, caratterizzati da un ottimo umore ed efficacia onnipresente che vi permetterà di essere ovunque contemporaneamente. Che si tratti di accendere il barbecue o di organizzare un gioco di gruppo, sarete molto convincenti e nessuno saprà dirvi di no. La vostra vitalità travolgerà ogni possibile pigrizia altrui, rendendo la giornata dinamica e indimenticabile. È il momento ideale per lasciar correre l’istinto: se sentirete l’impulso di fare una sorpresa a qualcuno, agirete senza esitazione. La fortuna vi sorride e ogni vostra iniziativa sarà baciata dal successo.

GEMELLI (21 maggio – 21 giugno) Voto 8. Parola chiave: giornata ideale per essere ascoltati, dinamici e intraprendenti. Il vostro elemento, l’Aria, vi spinge verso la socialità più sfrenata. Questa sarà la giornata ideale per essere ascoltati: le vostre battute, i vostri racconti e le vostre idee brilleranno per originalità. Vi sentirete particolarmente dinamici e intraprendenti, pronti a cambiare programma all’ultimo minuto se dovesse presentarsi un’opzione più divertente. La noia sarà la vostra unica nemica, ma saprete sconfiggerla grazie a una parlantina inarrestabile e a un fascino magnetico. Stringerete nuovi contatti che potrebbero rivelarsi molto utili nelle prossime settimane. Approfitterete di ogni stimolo intellettuale, rendendo questa Pasquetta un vero laboratorio di relazioni umane.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre) Voto 8,5. Parola chiave: serenità e ottimismo, momento ideale per gli scambi intimi. Siete sul podio di questa giornata speciale. Una profonda serenità e ottimismo vi accompagneranno dal risveglio fino a notte fonda, permettendovi di guardare al mondo con infinita fiducia. Questo sarà il momento ideale per gli scambi intimi: oltre ai festeggiamenti di gruppo, troverete il tempo per una conversazione profonda con il partner o un amico fidato, rafforzando legami che diventeranno indissolubili. La vostra natura esploratrice sarà soddisfatta da un viaggio, anche solo mentale o di breve raggio, che vi farà sentire parte del grande disegno universale. Irradierete una luce calda che attirerà verso di voi solo vibrazioni positive.

ACQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio) Voto 9. Parola chiave: ottimismo e forma fisica eccellente, risolvete ogni crisi con diplomazia. Siete i re assoluti di questa Pasquetta 2026! Le stelle hanno deciso di riversare su di voi una cascata di benedizioni astrali. Sarete pervasi da un ottimismo e forma fisica eccellente che vi renderanno instancabili. Se intorno a voi dovesse sorgere qualche piccolo conflitto familiare o organizzativo, sarete proprio voi a fare la differenza: risolvete ogni crisi con diplomazia e con quel pizzico di genialità che vi contraddistingue. Sarete proiettati verso il futuro con una chiarezza d’intenti invidiabile. Godetevi questo stato di grazia, perché ogni incontro fatto oggi porterà frutti straordinari. Il vostro spirito libero troverà finalmente lo spazio che merita per volare alto sopra ogni convenzione.