L’oroscopo di domani 5 aprile 2026 e la classifica di Jonathan: Pasqua splendida per lo Scorpione

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L’oroscopo di domenica 5 aprile 2026 ci proietta nel cuore pulsante della Pasqua, una giornata che quest’anno brilla di una luce astrologica intensa e trasformativa. Le configurazioni celesti di questa domenica di festa suggeriscono una rinascita non solo simbolica, ma profondamente interiore, invitandoci a scuotere via la polvere dai sogni messi nel cassetto durante l’inverno. Mentre il Sole prosegue il suo cammino nel segno energico dell’Ariete, la Luna tesse trame di armonia e confronto, spingendoci a cercare l’equilibrio tra il piacere della tavola e la necessità di nutrire l’anima.

In questa domenica pasquale, il firmamento sembra voler premiare chi ha il coraggio di osare e chi sa accogliere il cambiamento con un sorriso. I segni più favoriti dalle stelle, che cavalcheranno l’onda di una fortuna sfacciata, saranno lo Scorpione, l’Ariete e il Leone. Per loro, l’uovo di Pasqua riserverà sorprese che vanno ben oltre il semplice cioccolato.

Tuttavia, il cielo non sarà sereno per tutti allo stesso modo: mentre alcuni brinderanno alla gioia ritrovata, altri dovranno fare i conti con piccole nubi di stanchezza o malintesi passeggeri. Preparatevi a scoprire come le stelle influenzeranno il vostro pranzo di festa e quali energie muoveranno i vostri passi in questa giornata di celebrazione.

Oroscopo di domani, domenica 5 aprile, Pasqua, e la classifica dei 12 segni zodiacali: trionfo per lo Scorpione, Acquario sotto pressione

ACQUARIO (21 gennaio – 19 febbraio) Voto 5,5. Parola chiave: giornata stressante, sfruttate la solitudine per riflettere e non abbassate la guardia.

Vivrete una Pasqua decisamente sottotono, cari amici dell’Acquario. Nonostante il clima di festa che vi circonderà, avvertirete una sottile ma persistente insofferenza verso le convenzioni sociali e i pranzi troppo lunghi. Gli astri indicano che questa sarà per voi una giornata stressante, in cui vi sentirete fuori sincronia con le persone care. Invece di forzarvi a sorridere a ogni costo, farete bene a ritagliarvi dei piccoli momenti tutti per voi; sfruttate la solitudine per riflettere su alcune scelte recenti che vi tormentano il sonno. Le stelle vi suggeriscono prudenza nelle discussioni: non abbasserete la guardia di fronte a provocazioni che potrebbero arrivare da parenti troppo curiosi. La serata andrà meglio se deciderete di staccare completamente la spina dai social e dai pensieri lavorativi.

CANCRO (22 giugno – 22 luglio) Voto 6. Parola chiave: non rischiate e rallentate prima di sentirvi sopraffatti dagli impegni.

Questa domenica di Pasqua vi richiederà uno sforzo extra per mantenere la calma, cari nati sotto il segno del Cancro. La vostra sensibilità sarà amplificata e potreste sentirvi vulnerabili di fronte alla confusione tipica delle grandi riunioni familiari. Il consiglio celeste è chiaro: non rischierete passi falsi se saprete ascoltare i segnali del vostro corpo. Rallenterete i ritmi prima di sentirvi completamente sopraffatti dagli impegni e dalle scadenze della giornata. Non sentirete il bisogno di essere i perfetti padroni di casa; delegate i compiti più faticosi e concentratevi sul vostro benessere emotivo. Sarà fondamentale evitare argomenti spinosi durante il pranzo, poiché la vostra pazienza oggi avrà un limite molto sottile. Verso sera, un gesto d’affetto inaspettato vi restituirà un po’ di serenità.

GEMELLI (21 maggio – 21 giugno) Voto 6,5. Parola chiave: ammettete i torti e allontanate le preoccupazioni finanziarie per sbloccarvi.

Per voi dei Gemelli, la Pasqua sarà un giro di boa necessario per rimettere ordine in alcune dinamiche relazionali che trascinate da tempo. Sentirete il bisogno di leggerezza, ma per ottenerla dovrete prima fare un atto di umiltà: ammetterete i torti commessi in una recente discussione e vedrete come l’atmosfera intorno a voi cambierà istantaneamente. Sarà inoltre vitale che allontaniate le preoccupazioni finanziarie che vi hanno tolto il sonno negli ultimi giorni; non è questo il momento di far di conto, ma di godersi il presente per sbloccarvi a livello energetico. La vostra proverbiale parlantina vi aiuterà a smorzare eventuali tensioni a tavola, rendendovi i protagonisti della conversazione. Una sorpresa pomeridiana vi farà dimenticare le piccole noie della mattinata.

VERGINE (24 agosto – 22 settembre) Voto 7. Parola chiave: seguite l’intuizione e fate ordine, ma evitate di disperdere le energie.

Cari nati sotto il segno della Vergine, la vostra Pasqua sarà all’insegna della concretezza mista a una insolita dose di sensibilità. Vi sentirete particolarmente ispirati e seguirete l’intuizione per risolvere un piccolo dilemma familiare che si trascinava da tempo. Approfitterete della mattinata per mettere a posto qualche dettaglio in casa, poiché farete ordine non solo negli spazi fisici ma anche nei vostri pensieri. Tuttavia, gli astri vi mettono in guardia: eviterete di disperdere le energie cercando di accontentare tutti o inseguendo la perfezione assoluta nella preparazione dei piatti. Accetterete che un po’ di sano caos faccia parte della festa. La serata sarà il momento ideale per una riflessione profonda sui vostri obiettivi a lungo termine, che appariranno improvvisamente più chiari.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre) Voto 7. Parola chiave: introspezione e creatività, concretizzerete le idee prima di esporle.

Per la Bilancia, questa domenica di Pasqua si tingerà di colori pastello e riflessioni pacate. Vi sentirete meno inclini alla mondanità chiassosa e più attratti da una dimensione di introspezione e creatività. Userete il tempo libero per dare forma a nuovi progetti personali, ma sarete saggi: concretizzerete le idee nella vostra mente o su carta prima di esporle al giudizio altrui. Questo riserbo vi proteggerà da critiche premature e vi permetterà di godervi la compagnia delle persone care con maggiore distacco e serenità. L’armonia estetica della tavola sarà il vostro orgoglio, e riceverete molti complimenti per il vostro gusto impeccabile. In amore, vivrete momenti di dolcezza autentica, lontano da sguardi indiscreti.

TORO (20 aprile – 20 maggio) Voto 7,5. Parola chiave: supporto verso gli altri, ma ricaricate le pile con il sonno.

Cari Toro, la vostra natura generosa esploderà in tutta la sua bellezza durante questa Pasqua 2026. Sarete il punto di riferimento per tutta la famiglia, offrendo supporto verso gli altri con una pazienza infinita e consigli preziosi. La vostra presenza sarà rassicurante e calorosa, capace di appianare ogni divergenza tra i commensali. Tuttavia, non dimenticherete voi stessi: sentirete un certo peso accumulato nei giorni passati, quindi ricaricherete le pile con il sonno e con lunghi momenti di relax totale nel pomeriggio. Il piacere della buona tavola sarà per voi una vera e propria terapia, ma eviterete gli eccessi che potrebbero appesantirvi troppo. La vostra stabilità emotiva sarà il regalo più bello per chi vi sta accanto.

CAPRICORNO (22 dicembre – 20 gennaio) Voto 7,5. Parola chiave: ottimi scambi e rapporti armoniosi, dedicatevi ai vostri spazi personali.

Questa sarà una Pasqua solida e soddisfacente per il Capricorno. Gli astri favoriranno ottimi scambi comunicativi, permettendovi di riallacciare i rapporti con persone che non sentivate da tempo con estrema naturalezza. Vivrete rapporti armoniosi con il partner e i figli, riuscendo a mettere da parte, almeno per oggi, la vostra consueta corazza di serietà. Tuttavia, nel tardo pomeriggio sentirete il bisogno di isolarvi: vi dedicherete ai vostri spazi personali, forse leggendo un libro o facendo una passeggiata solitaria, per metabolizzare le emozioni della giornata. Questa alternanza tra socialità e solitudine sarà la chiave per farvi sentire rigenerati e pronti ad affrontare la settimana che verrà con nuovo slancio.

PESCI (20 febbraio – 20 marzo) Voto 7,5. Parola chiave: relax morale e fuga nell’arte per ricaricarvi e risolvere pendenze.

Cari Pesci, la Pasqua vi regalerà una meritata tregua dalle tempeste emotive degli ultimi tempi. Sperimenterete un profondo relax morale, sentendovi finalmente in pace con le vostre scelte e con il mondo circostante. Cercherete una fuga nell’arte o nella bellezza della natura per ricaricarvi e ritrovare quella connessione spirituale che tanto vi sta a cuore. Sarete particolarmente lucidi nel risolvere pendenze di natura affettiva che vi trascinavate dietro, chiudendo capitoli sospesi con estrema dolcezza e determinazione. La vostra empatia sarà un faro per chi sta vivendo un momento difficile, ma saprete porre i giusti confini per non farvi assorbire troppo. Un incontro fortuito durante la giornata potrebbe riaccendere una vecchia passione o un interesse creativo.

ARIETE (21 marzo – 19 aprile) Voto 8. Parola chiave: flessibilità e apertura alle novità per mantenere l’armonia relazionale.

Entrerete nel vivo della vostra stagione con una grinta invidiabile, cari Ariete. Questa Pasqua vi vedrà brillare come leader indiscussi della festa, ma con una marcia in più: la saggezza. Dimostrerete una sorprendente flessibilità e apertura alle novità, accettando cambiamenti di programma dell’ultimo minuto senza dare in escandescenze. Questa attitudine sarà fondamentale per mantenere l’armonia relazionale con il partner e i familiari, che apprezzeranno questo vostro nuovo volto più accomodante. Sarete travolgenti, pieni di iniziative e pronti a coinvolgere tutti in giochi e divertimenti. La fortuna vi sorriderà anche in piccoli contesti ludici, rendendo la vostra giornata un susseguirsi di piccoli successi personali.

LEONE (23 luglio – 23 agosto) Voto 8. Parola chiave: chiarezza e ottimismo nel dialogo per decidere cosa vi è davvero utile.

Il Sole vi sorride e vi regala una Pasqua da veri protagonisti, cari Leone. Porterete una ventata di chiarezza e ottimismo ovunque andrete, diventando l’anima della festa con la vostra risata contagiosa. Sarà una giornata ideale per il dialogo costruttivo: userete la vostra capacità di persuasione non per dominare, ma per decidere cosa vi è davvero utile nel vostro percorso di vita futuro. Farete pulizia dei rami secchi con il sorriso sulle labbra, sentendovi leggeri e carichi di aspettative positive. L’amore vivrà una fase di grande espansione, con momenti di passione e complicità che renderanno questa domenica indimenticabile. Siete pronti a ruggire, ma con una dolcezza che incanterà chiunque incrocerà il vostro sguardo.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre) Voto 8. Parola chiave: successo vicino e gioia di vivere, ma misurate l’entusiasmo per non eccedere.

Cari Sagittario, la vostra Pasqua sarà un’esplosione di vitalità. Sentirete dentro di voi che il successo è vicino, qualunque sia l’obiettivo che vi siete prefissati, e questa consapevolezza vi darà una gioia di vivere assolutamente radiosa. Sarete i compagni di viaggio ideali, capaci di trasformare un banale pranzo in un’avventura indimenticabile. Tuttavia, le stelle vi danno un piccolo monito: misurerete l’entusiasmo per non eccedere in chiacchiere o in promesse che potrebbero risultare difficili da mantenere in seguito. La vostra sincerità sarà apprezzata, ma cercate di essere diplomatici se dovrete esprimere dei giudizi. Un piccolo spostamento o una gita fuori porta nel pomeriggio vi regalerà emozioni intense e nuove prospettive.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre) Voto 8,5. Parola chiave: umore combattivo e grande slancio relazionale, ma curate il riposo.

Siete voi i vincitori assoluti di questa Pasqua 2026, cari Scorpione! Il vostro sarà un umore combattivo ma nel senso più positivo del termine: avrete la forza di abbattere ogni ostacolo e di conquistare chiunque con il vostro carisma magnetico. Dimostrerete un grande slancio relazionale, aprendo il vostro cuore come raramente fate e creando legami indissolubili con chi vi circonda. Sarete empatici, affascinanti e incredibilmente intuitivi. Nonostante questa carica incredibile, il cielo vi suggerisce un piccolo accorgimento: curerete il riposo a fine giornata per non arrivare a lunedì completamente svuotati. È il momento di godersi ogni istante, perché le stelle sono allineate per regalarvi una delle migliori festività degli ultimi anni. Brindate a voi stessi e al vostro futuro radioso!