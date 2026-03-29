L’oroscopo di domani 31 marzo 2026 e la classifica di Jonathan: Cancro sovrano dell’universo

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L’oroscopo di martedì 31 marzo 2026 si apre con una configurazione astrale dinamica, che segna la conclusione di un mese intenso e prepara il terreno per le fioriture di aprile. Il cielo di oggi invita alla riflessione ma anche all’azione mirata, con la Luna che tesse trame interessanti tra i segni d’Aria e di Fuoco, spingendo verso una comunicazione più fluida e una voglia di rinnovamento che accomuna molti. In questa giornata di transizione, l’energia cosmica suggerisce di non forzare la mano, ma di assecondare il flusso degli eventi con intelligenza e spirito critico.

In questo martedì di fine marzo, i segni che godranno della maggiore benevolenza delle stelle sono il Cancro, che svetta in cima alla classifica, seguito a breve distanza dal Toro e dall’Acquario. Per questi tre fortunati, le porte del successo e della serenità sembrano spalancarsi con naturalezza, regalando una chiusura di mese davvero memorabile.

Oroscopo di domani, martedì 31 marzo e la classifica dei 12 segni zodiacali: trionfo per il Cancro, qualche nube passeggera per il Sagittario

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre) Voto 6. Parola chiave: sincerità pungente e rischio eccessi, canalizzate l’emotività con la riflessione. Le stelle di questo martedì vi metteranno davanti a uno specchio, ma l’immagine che vedrete potrebbe spingervi a reazioni troppo istintive. Vivrete una giornata caratterizzata da una sincerità pungente che, se non controllata, rischierà di ferire chi vi sta accanto. Vi sentirete quasi in dovere di dire la verità a ogni costo, ma ricordate che non tutti sono pronti a riceverla senza filtri. Esisterà anche un concreto rischio eccessi, sia nel modo di porvi che nel consumo di energie o piaceri materiali. Il consiglio del cielo è chiaro: canalizzate l’emotività con la riflessione. Prima di lanciare i vostri dardi verbali, fermatevi a pensare alle conseguenze. Se riuscirete a dominare l’irruenza, eviterete di chiudere il mese con piccoli rimpianti relazionali. La serata richiederà solitudine per ricaricare le pile.

VERGINE (24 agosto – 22 settembre) Voto 6,5. Parola chiave: meno rigidità e più delega, verificate l’esistente senza iniziare nuove imprese. Sentirete il peso delle responsabilità gravare sulle vostre spalle, ma gran parte di questo carico sarà auto-imposto. Le stelle vi suggeriscono caldamente di adottare meno rigidità e più delega: non potrete controllare ogni singolo dettaglio senza finire esausti. Imparate a fidarvi dei vostri collaboratori o dei familiari, lasciando che anche loro facciano la propria parte. In ambito lavorativo, il consiglio è quello di muovervi con estrema prudenza: verificate l’esistente senza iniziare nuove imprese. Non è il momento di lanciare progetti inediti, bensì di consolidare quanto già costruito e correggere eventuali sviste passate. Se seguirete questa linea di condotta, riuscirete a concludere la giornata con una piacevole sensazione di ordine mentale, senza però aver intaccato le vostre riserve di energia vitale.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre) Voto 6,5. Parola chiave: bisogno di staccare dai ritmi soliti, ascoltate i consigli per non sbagliare. Questo martedì vi troverà un po’ in affanno, quasi come se il mondo stesse correndo troppo velocemente per i vostri gusti attuali. Avvertirete un forte bisogno di staccare dai ritmi soliti, cercando rifugio in pensieri più profondi o in attività che non richiedano una performance costante. La vostra proverbiale intuizione potrebbe essere leggermente offuscata dalla stanchezza, perciò non ostinatevi a fare tutto di testa vostra: ascoltate i consigli per non sbagliare. Qualcuno che vi vuole bene saprà indicarvi la scorciatoia giusta o l’errore che state per commettere per eccesso di zelo. Accogliendo il supporto esterno, trasformerete una giornata potenzialmente piatta in un’occasione di crescita interiore. Prendetevi cura del riposo notturno, ne avrete un gran bisogno.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio) Voto 6,5. Parola chiave: ricerca di equilibrio e libertà, evitate critiche ripetitive e fatalismo. Vi muoverete su un filo teso tra il dovere e il piacere, impegnati in una costante ricerca di equilibrio e libertà. Da un lato sentirete il richiamo delle vostre ambizioni, dall’altro la voglia di fuggire lontano dalle convenzioni. Per rendere la giornata proficua, dovrete sforzarvi di essere più costruttivi con chi vi circonda: evitate critiche ripetitive e fatalismo. Lamentarvi di ciò che non va non cambierà lo stato delle cose, anzi, appesantirà inutilmente l’atmosfera. Gli astri vi invitano a guardare al futuro con più pragmatismo e meno pessimismo. Se saprete tagliare i ponti con certi pensieri cupi, riscoprirete una libertà d’azione che credevate perduta. La vostra determinazione tornerà a splendere non appena smetterete di fissarvi sui piccoli intoppi burocratici o logistici.

PESCI (19 febbraio – 20 marzo) Voto 6,5. Parola chiave: ottimismo alternato a dubbi, rivalutate le relazioni per consolidare la vostra posizione. La giornata scorrerà su un binario altalenante, dove vivrete momenti di grande ottimismo alternato a dubbi improvvisi. Sarà una sorta di danza emotiva che richiederà una buona dose di autocontrollo. Il cielo vi spinge a guardare con occhi nuovi le persone che frequentate abitualmente: rivalutate le relazioni per consolidare la vostra posizione. Non si tratta di essere cinici, ma di capire chi davvero sostiene i vostri sogni e chi, invece, vi frena involontariamente. Fare chiarezza nei rapporti vi permetterà di sentirvi più sicuri di voi stessi entro la fine della serata. Non lasciatevi trascinare dalla malinconia se qualcosa non andrà subito come previsto; la ruota gira a vostro favore, dovete solo avere fede nel processo e non dubitare del vostro immenso valore.

ARIETE (21 marzo – 19 aprile) Voto 7. Parola chiave: aperti al confronto e vigilanti, evitate la golosità che vi appesantisce. Il Sole nel vostro segno vi regala vitalità, ma martedì dovrete saperla gestire con intelligenza. Sarete aperti al confronto e vigilanti, capaci di captare ogni sfumatura nelle parole altrui senza però cadere nella provocazione. Sarà una giornata ideale per le trattative e per chiarire vecchi malintesi, a patto di mantenere la calma. Tuttavia, un piccolo monito arriva dal lato fisico: evitate la golosità che vi appesantisce. La tentazione di consolarvi o festeggiare con il cibo sarà forte, ma un eccesso di zuccheri o grassi potrebbe togliervi la lucidità necessaria per affrontare gli impegni pomeridiani. Mantenetevi leggeri e noterete come la vostra mente correrà più veloce degli altri. Sarete i leader del vostro destino se saprete resistere alle lusinghe della gola.

GEMELLI (21 maggio – 21 giugno) Voto 7,5. Parola chiave: progetti promettenti e pazienza, isolatevi dalle influenze negative. Sentirete nell’aria il profumo di novità interessanti e avrete tra le mani dei progetti promettenti e pazienza sarà la dote che dovrete coltivare maggiormente. Non tutto si realizzerà in un attimo, ma i semi che getterete oggi daranno frutti rigogliosi nel giro di poche settimane. Per mantenere alta la vostra frequenza energetica, il consiglio degli astri è perentorio: isolatevi dalle influenze negative. Evitate le persone che tendono a lamentarsi o che cercano di smontare il vostro entusiasmo con scetticismo gratuito. Se riuscirete a creare una bolla di positività attorno a voi, la vostra creatività non conoscerà limiti. La serata promette incontri stimolanti dal punto di vista intellettuale; sarete brillanti come non mai e attirerete l’attenzione di chi conta.

LEONE (23 luglio – 23 agosto) Voto 7,5. Parola chiave: grande efficienza ed energia, ricordatevi di fermarvi prima dell’esaurimento. Marcerete come treni ad alta velocità in questo martedì che vi vedrà protagonisti assoluti sul lavoro e nel sociale. Mostrerete una grande efficienza ed energia, riuscendo a sbrigare in poche ore compiti che solitamente richiedono giorni interi. La vostra carica sarà contagiosa, ma attenzione a non tirare troppo la corda: ricordatevi di fermarvi prima dell’esaurimento. Il vostro corpo non è una macchina infaticabile e i segnali di stanchezza, se ignorati, potrebbero presentare il conto nei giorni successivi. Imparate l’arte del riposo attivo e dedicate del tempo alla cura della vostra immagine, che oggi sarà particolarmente magnetica. Sarete in grado di convincere chiunque della validità delle vostre idee, usate questo potere con saggezza e generosità.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre) Voto 8. Parola chiave: determinazione e fortuna, cercate la pace necessaria per concentrarvi. Un vento favorevole soffierà sulle vostre vele, regalandovi un mix vincente di determinazione e fortuna. Ciò che fino a ieri vi sembrava un ostacolo insormontabile, oggi si trasformerà in un’opportunità di crescita. Sarete baciati dalla dea bendata soprattutto nelle questioni di carattere pratico e burocratico. Per massimizzare i risultati, però, dovrete fare una scelta consapevole: cercate la pace necessaria per concentrarvi. Troppe distrazioni esterne o troppe chiacchiere inutili potrebbero dissipare il vostro potenziale. Ritagliatevi un angolo di silenzio, spegnete le notifiche e focalizzatevi sul vostro obiettivo principale. I risultati vi lasceranno a bocca aperta e vi permetteranno di guardare al mese di aprile con un sorriso smagliante e una sicurezza d’acciaio.

ACQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio) Voto 8. Parola chiave: buon umore e successo relazionale, mantenete il libero arbitrio nei consigli. Il vostro cielo brilla di una luce speciale, rendendovi tra i segni più magnetici dello zodiaco. Vivrete una giornata all’insegna del buon umore e successo relazionale, dove ogni incontro potrà trasformarsi in un’amicizia preziosa o in una collaborazione fruttuosa. Sarete l’anima della festa o il pilastro dell’ufficio, capaci di smorzare le tensioni con una battuta pronta. Tuttavia, restate vigili sulla vostra autonomia: mantenete il libero arbitrio nei consigli. Molte persone cercheranno di indirizzarvi verso le loro visioni del mondo, ma voi dovrete restare fedeli ai vostri ideali originali. La vostra forza risiede proprio nella diversità; non omologatevi per compiacere gli altri. La serata sarà magica per i single, possibili colpi di fulmine in arrivo.

TORO (20 aprile – 20 maggio) Voto 8. Parola chiave: abilità relazionale e libertà d’espressione, fuggite dalle discussioni sterili. Vi preparerete a chiudere marzo in bellezza grazie a una ritrovata abilità relazionale e libertà d’espressione. Vi sentirete finalmente pronti a dire ciò che pensate senza paura di essere giudicati, e questo vi darà un fascino irresistibile. Le stelle vi appoggeranno in ogni tentativo di chiarimento o di seduzione. Il segreto per non rovinare questo stato di grazia sarà uno solo: fuggite dalle discussioni sterili. Non perdete tempo a discutere con chi non ha intenzione di ascoltare o con chi si focalizza su dettagli insignificanti. Elevate il vostro sguardo verso orizzonti più ampi e lasciate che la vostra natura sensuale e concreta vi guidi verso il successo. È il momento di osare un po’ di più, specialmente in ambito creativo o sentimentale.

CANCRO (22 giugno – 22 luglio) Voto 8,5. Parola chiave: ottimismo e visione chiara, attenzione a non eccedere nello sforzo fisico. Sarete i veri sovrani dello zodiaco in questo martedì 31 marzo. Un’ondata di ottimismo e visione chiara vi permetterà di risolvere problemi che si trascinavano da tempo con una facilità quasi imbarazzante. Sarete in grado di vedere oltre le apparenze, comprendendo le motivazioni profonde di chi vi circonda e agendo di conseguenza per il bene comune. Il vostro intuito sarà ai massimi livelli, rendendovi quasi infallibili nelle scelte di cuore e di portafoglio. Unica raccomandazione: attenzione a non eccedere nello sforzo fisico. L’entusiasmo mentale potrebbe portarvi a sovraccaricare il corpo; muovetevi con armonia senza forzare le vostre resistenze naturali. Godetevi questo momento di gloria, perché le stelle stanno preparando per voi un terreno fertilissimo per i prossimi successi primaverili.