L’oroscopo della settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2026 e la classifica di Jonathan: Toro dominatore delle stelle

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L’oroscopo della settimana che va dal 30 marzo al 5 aprile 2026 si apre sotto un cielo di profondo rinnovamento, segnato dal passaggio della Primavera che entra nel vivo del suo vigore. In questi sette giorni, le configurazioni astrali spingeranno verso una necessaria revisione degli obiettivi personali, favorendo chi saprà unire la visione lungimirante alla solidità dell’azione. Sarà una settimana caratterizzata da una forte spinta verso la stabilità e la realizzazione di progetti che covano sotto la cenere da tempo.

In questo scenario vibrante, i tre segni più favoriti dalle stelle saranno il Toro, che domina la classifica con una forza rigeneratrice incredibile, seguito dalla Vergine e dai Pesci, pronti a raccogliere i frutti di una semina interiore ed esteriore durata mesi. Per gli altri, il cielo richiederà un pizzico di pazienza in più e la capacità di non forzare la mano davanti agli imprevisti.

Oroscopo della settimana da lunedì 30 marzo a domenica 5 aprile e la classifica dei 12 segni zodiacali: trionfo dei sensi per il Toro, cautela necessaria per l’Acquario

SCORPIONE (23 ottobre – 22 novembre) Voto 6. Parola chiave: ascoltate i movimenti interiori anche se sono ancora silenziosi. In questa settimana di fine marzo, vi ritroverete immersi in un’atmosfera di attesa e introspezione. Le stelle suggeriscono che non sarà il momento delle grandi azioni eclatanti, ma piuttosto della riflessione profonda. Ascolterete i movimenti interiori anche se sono ancora silenziosi, percependo cambiamenti che ancora non hanno preso una forma definita nel mondo esterno. Sentirete il bisogno di ritirarvi nel vostro guscio per proteggere un’idea o un sentimento che sta nascendo. Non abbiate fretta di agire: i tempi della natura non coincidono sempre con la vostra impazienza. Verso il weekend, avvertirete una leggera tensione nervosa, ma se manterrete il focus sui vostri bisogni reali, supererete ogni impasse senza danni.

GEMELLI (21 maggio – 21 giugno) Voto 6. Parola chiave: meno leggerezza e più presenza reale nei dialoghi e nelle relazioni. Le stelle di questa settimana vi chiederanno un cambio di passo deciso nel modo in cui comunicherete con gli altri. Avvertirete la necessità di mettere da parte la superficie: ci vorrà meno leggerezza e più presenza reale nei dialoghi e nelle relazioni. Qualcuno potrebbe rimproverarvi una certa assenza mentale, dunque dovrete sforzarvi di essere davvero “qui e ora”. Sul lavoro, eviterete di disperdere le energie in mille rivoli e vi concentrerete su un unico obiettivo solido. Nel weekend, i rapporti affettivi richiederanno una chiarezza cristallina; non usate l’ironia come scudo, ma mostrerete la vostra vulnerabilità per creare un legame autentico e duraturo con chi amate.

SAGITTARIO (23 novembre – 21 dicembre) Voto 6. Parola chiave: è tempo di una verifica sincera nelle amicizie e nelle intese. Il cielo della settimana vi metterà di fronte a uno specchio, specialmente per quanto riguarda la vostra cerchia sociale. Capirete che è tempo di una verifica sincera nelle amicizie e nelle intese, distinguendo chi vi sostiene davvero da chi è presente solo nelle ore liete. Sentirete un po’ di stanchezza fisica, segno che dovrete rallentare i vostri ritmi frenetici. Non forzerete la mano in ambito professionale, poiché alcuni progetti potrebbero subire un lieve rallentamento burocratico. Userete questi giorni per ricaricare le pile e per scremare i vostri contatti. La domenica vi regalerà un momento di pace, a patto che accettiate di non avere sempre tutto sotto controllo.

ACQUARIO (21 gennaio – 19 febbraio) Voto 6. Parola chiave: guardate al futuro, ma capite prima quali legami possono seguirvi. Vi troverete in una fase di transizione che richiederà saggezza e non solo slancio ideale. Guarderete al futuro, ma capirete prima quali legami possono seguirvi in questa nuova avventura. Il rischio di questa settimana sarà quello di correre troppo avanti, lasciando indietro persone care o dettagli tecnici fondamentali. In ambito lavorativo, valuterete con attenzione una proposta che sembra allettante ma che nasconde delle zone d’ombra. In amore, dovrete fare i conti con la realtà: se un rapporto non evolve, vi chiederete se valga la pena insistere. Sfrutterete il mercoledì e il giovedì per fare ordine nel vostro spazio vitale e mentale.

ARIETE (21 marzo – 19 aprile) Voto 6,5. Parola chiave: i confronti e gli accordi vi aiutano a definire meglio i vostri confini. Settimana di negoziazione per voi, cari Ariete. Nonostante la vostra natura impetuosa, comprenderete che i confronti e gli accordi vi aiutano a definire meglio i vostri confini. Imparerete a dire di no senza sentirvi in colpa e a stabilire regole chiare sia in famiglia che sul posto di lavoro. Sarà un periodo di costruzione silenziosa: non vedrete subito i risultati eclatanti, ma getterete fondamenta solidissime. In amore, eviterete le polemiche sterili e cercherete un punto d’incontro con il partner. Entro venerdì risolverete una piccola pendenza economica che vi trascinavate da tempo, ritrovando la serenità necessaria per godervi il riposo.

LEONE (23 luglio – 23 agosto) Voto 6,5. Parola chiave: basta un piccolo gesto per cambiare radicalmente il clima di un rapporto. Il cielo vi invita alla morbidezza e all’ascolto. Capirete che non serve sempre ruggire per ottenere attenzione, anzi: basta un piccolo gesto per cambiare radicalmente il clima di un rapporto. Che si tratti di un collega o della persona amata, la gentilezza sarà la vostra arma segreta. In ambito professionale, riceverete conferme importanti, ma dovrete essere pronti a collaborare più attivamente con il team. La metà della settimana porterà un po’ di stress dovuto a scadenze imminenti; non vi farete prendere dal panico e delegherete i compiti meno urgenti. Il weekend sarà all’insegna del relax domestico e della cura del corpo.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre) Voto 7. Parola chiave: siete al centro della scena, ma valutate chi vi viene incontro davvero. La vostra vita sociale subirà un’accelerazione notevole. Sarete al centro della scena, ma valuterete chi vi viene incontro davvero, evitando di sprecare fascino e tempo con persone superficiali. Il magnetismo sarà alle stelle e attirerete nuove opportunità, specialmente nel settore creativo. Tuttavia, il cielo vi consiglia di non lasciarvi abbagliare dai complimenti facili. Sul fronte sentimentale, vivrete momenti di grande complicità, ma pretenderete fatti concreti e non solo belle parole. Mercoledì sarà la giornata ideale per chiudere un affare o firmare un contratto importante che garantirà stabilità per i mesi a venire.

CANCRO (22 giugno – 22 luglio) Voto 7. Parola chiave: emozioni forti in famiglia, ma serve ridimensionare alcune pretese. Sarete investiti da un’ondata di sensibilità che vi renderà molto protettivi verso i vostri cari. Vivrete emozioni forti in famiglia, ma servirà ridimensionare alcune pretese, sia le vostre che quelle di chi vi sta intorno. Imparerete a non prendervi carico di pesi che non vi appartengono. Il lavoro procederà senza troppi scossoni, permettendovi di dedicare più tempo ai vostri hobby. Giovedì sarà una giornata magica per gli incontri: chi è single potrebbe fare una conoscenza che scalda il cuore. Ricordate di non chiudervi nel passato, ma di accogliere il presente con gratitudine e apertura mentale.

CAPRICORNO (22 dicembre – 20 gennaio) Voto 7,5. Parola chiave: arrivano punti di svolta importanti, specialmente nelle dinamiche lavorative. La determinazione non vi mancherà e i risultati inizieranno a farsi vedere chiaramente. Arriveranno punti di svolta importanti, specialmente nelle dinamiche lavorative, dove la vostra professionalità verrà finalmente premiata. Non avrete paura di assumervi nuove responsabilità, poiché sentirete di avere le spalle abbastanza larghe. In amore, la stabilità sarà la parola d’ordine: costruirete progetti a lungo termine con il partner, parlando di casa o di passi importanti. Sarete meno rigidi del solito e questo vi permetterà di godervi le piccole gioie quotidiane. Il consiglio delle stelle è di non trascurare l’attività fisica per scaricare la tensione accumulata.

VERGINE (24 agosto – 22 settembre) Voto 8. Parola chiave: state rimettendo ordine in ciò che conta, sia nel pratico che nell’emotivo. Una settimana di grande efficienza e lucidità mentale vi attende. Starete rimettendo ordine in ciò che conta, sia nel pratico che nell’emotivo, eliminando il superfluo con una precisione chirurgica. Sul lavoro, riuscirete a risolvere un problema complesso che bloccava la produttività da settimane. In amore, riscoprirete il piacere delle piccole cose e della cura reciproca. La vostra salute ringrazierà per la nuova routine che deciderete di adottare. Entro il fine settimana, proverete una sensazione di profonda soddisfazione per gli obiettivi raggiunti. Sarete un punto di riferimento per amici e colleghi in cerca di consigli saggi.

PESCI (20 febbraio – 20 marzo) Voto 8. Parola chiave: intuito e desiderio vi permettono di sbloccare situazioni senza sforzi. Sarete guidati da una sintonizzazione perfetta con l’universo. Il vostro intuito e desiderio vi permetteranno di sbloccare situazioni senza sforzi, come se i pezzi di un puzzle andassero al loro posto da soli. Vivrete una fase di grande ispirazione creativa che potrete applicare anche alla risoluzione di problemi pratici. In ambito affettivo, sarete irresistibili: la vostra dolcezza conquisterà anche i cuori più duri. Le finanze godranno di una spinta inaspettata, forse grazie a un vecchio investimento o a un rimborso. Approfitterete di questo stato di grazia per sognare in grande, senza però perdere del tutto il contatto con la realtà.

TORO (21 aprile – 20 maggio) Voto 8,5. Parola chiave: tornano il desiderio di stare bene e la voglia di concretezza. Siete i re e le regine incontrastati di questa settimana. Dopo un periodo di incertezza, torneranno il desiderio di stare bene e la voglia di concretezza. Vi sentirete rinvigoriti da un’energia vitale che vi spingerà a godervi la vita in ogni sua sfaccettatura, dal cibo al piacere sensoriale, fino al successo professionale. Porterete a termine compiti importanti con una facilità disarmante, guadagnandovi la stima di chi vi circonda. In amore, la passione sarà travolgente: i legami esistenti si rafforzeranno e i nuovi incontri saranno promettenti. È il momento di investire su voi stessi e sui vostri sogni più ambiziosi, perché le stelle vi sosterranno in ogni passo.