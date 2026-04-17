L’oroscopo della settimana dal 20 al 26 aprile e la classifica di Jonathan: Leone magico ed irresistibile

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’oroscopo per la settimana dal 20 al 26 aprile 2026 si apre sotto un cielo di straordinario fermento astrologico, segnando un passaggio d’epoca che influenzerà profondamente il nostro modo di percepire la realtà e le relazioni. Il Sole, ormai stabilmente nel segno del Toro, ci invita a rallentare e a godere dei piaceri sensoriali, ma il vero protagonista del periodo è lo spostamento energetico verso i segni d’Aria. Con l’ingresso di Venere e il transito rivoluzionario di Urano, l’atmosfera si caricherà di una voglia di nuovo, di scambi intellettuali vivaci e di una libertà che non ammette compromessi.

In questa settimana di transizione e risveglio, i favoriti assoluti dalle stelle saranno il Leone, che dominerà la scena con un carisma impareggiabile, i Gemelli, pronti a una vera e propria rinascita estetica e interiore, e il Toro, che celebrerà il proprio mese con una solidità invidiabile. Preparatevi a vivere giorni in cui la stabilità della terra si mescola alla velocità del pensiero, portando soluzioni inaspettate a vecchi problemi.

Oroscopo e classifica dei 12 segni zodiacali per la settimana dal 20 al 26 aprile, in ordine di voto crescente

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio) Voto 6,5. Parola chiave: concretezza. In questa settimana di aprile, vi sentirete chiamati a fare una cernita severa ma necessaria nella vostra vita. Le stelle richiederanno la vostra leggendaria concretezza per affrontare alcuni nodi irrisolti, specialmente in ambito lavorativo. Sosterrete ritmi serrati, ma avvertirete il bisogno di sfrondare i rami secchi: concentratevi sulle strutture che reggono davvero e lasciate andare il superfluo. Non sarà una settimana di grandi colpi di scena, ma di silenziosa costruzione. Verso il weekend, imparerete che dire di “no” a un impegno faticoso sarà il regalo più grande che potrete farvi. Manterrete la rotta con determinazione, ma non dimenticate di respirare.

ARIETE (21 marzo – 19 aprile) Voto 7. Parola chiave: consolidamento. Dopo la corsa sfrenata del vostro mese di compleanno, entrerete in una fase di riflessione strategica. Le stelle vi suggeriranno un necessario consolidamento delle posizioni raggiunte. Avvertirete l’urgenza di dare una forma pratica alle idee brillanti nate sotto le vostre candeline. Usate lo slancio iniziale per strutturare i progetti prima dei nuovi venti comunicativi che cambieranno le carte in tavola. Non avrete fretta di tagliare nuovi traguardi, poiché capirete che la vittoria più grande sarà rendere duraturo ciò che avete già seminato. In amore, cercherete certezze piuttosto che scintille momentanee, costruendo basi solide per i mesi a venire.

VERGINE (24 agosto – 22 settembre) Voto 7. Parola chiave: precisione. Il cielo della settimana vi vedrà particolarmente attenti ai dettagli, quasi maniacali nel voler rimettere ordine nel caos circostante. La vostra precisione sarà l’arma vincente per risolvere un piccolo disguido burocratico o domestico che si trascinava da tempo. Usate la chiarezza del Primo Quarto di Luna per aggiustare il tiro senza cadere nell’autocritica distruttiva. Sarete molto produttivi, ma dovrete stare attenti a non pretendere la perfezione anche da chi vi sta intorno. Imparerete a delegare di più, scoprendo che anche gli altri possono fare un buon lavoro se date loro fiducia. La serata di venerdì vi regalerà un momento di meritato relax.

SAGITTARIO (22 novembre – 20 dicembre) Voto 7. Parola chiave: curiosità. Nonostante qualche piccola opposizione planetaria, la vostra natura ottimista non ne risentirà affatto. Sentirete una spinta verso la curiosità più pura, cercando stimoli in ambiti che finora avevate trascurato. L’opposizione di Venere non è un ostacolo ma uno stimolo a conversazioni vivaci e nuovi incontri che metteranno in dubbio le vostre convinzioni. Vi metterete in discussione con il sorriso, scoprendo che cambiare idea è un segno di intelligenza, non di debolezza. Sarà una settimana ideale per leggere, studiare o pianificare un viaggio per la prossima estate. La monotonia non farà parte del vostro vocabolario in questi sette giorni.

CANCRO (22 giugno – 22 luglio) Voto 7,5. Parola chiave: autenticità. Il vostro mondo interiore sarà in pieno fermento, regalandovi una sensibilità superiore alla media. Sfrutterete la Luna nel segno per fare un bilancio onesto sulle vostre intenzioni emotive, cercando una profonda autenticità nei rapporti. Non avrete più voglia di recitare ruoli che non vi appartengono solo per compiacere gli altri. Questa onestà intellettuale attirerà persone simili a voi, portando una ventata di freschezza nelle vostre serate. In ambito professionale, riceverete un feedback positivo che confermerà il valore del vostro approccio umano. Saranno giorni di ascolto, in cui il silenzio varrà più di mille parole.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre) Voto 7,5. Parola chiave: profondità. Mentre il mondo fuori corre, voi sceglierete di scendere negli abissi delle questioni che contano. Mercoledì e giovedì sono i giorni ideali per connessioni autentiche e analisi strategiche, dove la vostra profondità d’animo farà la differenza. Riuscirete a leggere tra le righe di un accordo o di una confessione, scoprendo verità nascoste che vi torneranno utili. Non avrete paura di affrontare discorsi scomodi, anzi, sarà proprio attraverso il confronto che otterrete i risultati migliori. La passione sarà intensa ma gestita con una nuova consapevolezza, rendendo il legame di coppia più resiliente e profondo.

PESCI (19 febbraio – 20 marzo) Voto 7,5. Parola chiave: intuizione. Navigherete in acque calme e ispirate, dove la vostra sensibilità diventerà una bussola infallibile. Seguirete il vostro istinto a metà settimana per concretizzare le vostre visioni più profonde, trasformando un sogno in una piccola realtà tangibile. La vostra intuizione vi permetterà di schivare una situazione ambigua sul lavoro con estrema eleganza. Saranno giorni fortunati per chi si occupa di arte o creatività, poiché le muse saranno generose di consigli. Vi sentirete in armonia con l’universo e questa pace interiore si rifletterà positivamente su chi vi circonda, rendendovi un punto di riferimento per gli amici in difficoltà.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre) Voto 8. Parola chiave: leggerezza. Finalmente una boccata d’aria fresca! L’ingresso di Venere in un segno d’aria vi regalerà fascino e un piacevole sollievo nelle dinamiche di coppia che ultimamente erano apparse un po’ appesantite. Ritroverete la vostra naturale leggerezza, quella capacità di danzare tra gli impegni senza perdere il sorriso. Sarete molto richiesti a livello sociale, con inviti che si moltiplicheranno verso il fine settimana. Sarà il momento perfetto per rinnovare il vostro look o per dedicarvi a un hobby che vi faccia stare bene. La bellezza sarà il vostro mantra e la cercherete in ogni piccolo gesto quotidiano, trovandola ovunque.

TORO (20 aprile – 20 maggio) Voto 8,5. Parola chiave: protagonisti. State entrando nel clou della vostra stagione con una grinta formidabile. Il Sole nel segno e Venere favorevole vi rendono magnetici e pronti a cogliere al volo importanti opportunità finanziarie o professionali. Sarete i veri protagonisti della scena, capaci di imporre la vostra volontà con dolcezza ma fermezza estrema. La vostra stabilità attirerà ammirazione e riceverete proposte che solleticheranno il vostro senso degli affari. In amore, vivrete momenti di grande sensualità e appagamento, riscoprendo il piacere di godere della vita insieme al partner. Sarete una roccia sicura per tutti, ma questa volta saprete anche chiedere il giusto riconoscimento.

ACQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio) Voto 8,5. Parola chiave: liberazione. Questa settimana segna un punto di svolta epocale per voi. Con Urano che lascia le quadrature ostiche del Toro, sentirete una sensazione di liberazione quasi fisica: la pressione materiale e le restrizioni degli ultimi tempi svaniranno, aprendo le porte a innovazione e stimoli intellettuali. Vi sentirete pronti a rivoluzionare la vostra routine, introducendo tecnologie o metodi di lavoro all’avanguardia. La vostra mente correrà veloce verso il futuro e troverete finalmente il coraggio di lanciare quel progetto che tenevate nel cassetto. Socialmente, sarete delle calamite, capaci di ispirare gli altri con le vostre visioni utopistiche ma possibili.

GEMELLI (21 maggio – 21 giugno) Voto 9. Parola chiave: rinnovamento. Un’ondata di energia elettrizzante vi travolgerà, portandovi su un piano superiore di consapevolezza. Con Venere e Urano che iniziano a influenzare il vostro segno, inizierà un ciclo di magnetismo e innovazione senza precedenti. Vivrete un vero e proprio rinnovamento esteriore e interiore; potreste decidere di cambiare radicalmente immagine o di intraprendere un percorso di studi totalmente nuovo. La vostra parlantina sarà irresistibile e riuscirete a convincere chiunque della validità delle vostre idee. In amore, aspettatevi l’inaspettato: un incontro fulminante o un colpo di scena che riaccenderà una passione che credevate sopita. Siete pronti a volare alto.

LEONE (23 luglio – 23 agosto) Voto 9,5. Parola chiave: irresistibili. Incoronati come i sovrani assoluti dello zodiaco, questa settimana sarete semplicemente irresistibili. Siete i favoriti della settimana con un weekend che si preannuncia memorabile, all’insegna del fascino, della leadership e di profonde connessioni romantiche. Ogni stanza in cui entrerete diventerà il vostro palcoscenico: le stelle vi doneranno una luce che abbaglierà chiunque incroci il vostro cammino. Sul lavoro, la vostra audacia sarà premiata con un riconoscimento pubblico o un avanzamento di carriera. In amore, non ci saranno ostacoli: se desiderate qualcuno, questo è il momento di agire. Vivrete giornate di pura euforia, dove ogni desiderio sembrerà a portata di mano. Godetevi questo trionfo, ve lo siete meritato tutto.