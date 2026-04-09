L’oroscopo del weekend 11 e 12 aprile e la classifica di Jonathan: Acquario scintillante al primo posto

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L’oroscopo di sabato 11 e domenica 12 aprile 2026 ci introduce a un fine settimana di primavera vibrante, dove le configurazioni planetarie suggeriscono una ricerca collettiva di equilibrio e affermazione personale. Mentre la natura si risveglia nel pieno del suo vigore, il cielo di questo weekend si presenta come un teatro di grandi opportunità, a patto di saper leggere tra le righe dei transiti lunari. Le stelle di metà aprile spingono verso la concretezza, chiedendoci di tradurre le intuizioni in azioni tangibili. Sarà un periodo caratterizzato da una forte spinta comunicativa, dove il dialogo diventerà lo strumento principale per risolvere vecchie pendenze o per lanciare nuovi progetti.

In queste due giornate, l’energia cosmica premierà chi saprà guardare al futuro con ottimismo senza però staccare i piedi da terra. I segni che godranno del favore incondizionato degli astri, risultando i più fortunati del weekend, sono l’Acquario, i Gemelli e la Bilancia. Per loro, il cielo promette una fluidità eccezionale, sia nei rapporti interpersonali che nelle questioni pratiche. Al contrario, altri segni dovranno fare i conti con qualche opposizione planetaria che richiederà pazienza e una buona dose di diplomazia per evitare che piccoli malintesi si trasformino in discussioni accese.

Preparatevi a scoprire come le stelle guideranno i vostri passi in questo weekend di metà aprile e quali sorprese il destino ha riservato per i vostri cuori e le vostre carriere.

Oroscopo di domani, sabato 11 e domenica 12 aprile 2026 e la classifica dei 12 segni zodiacali: trionfo assoluto per l’Acquario, Scorpione in coda con qualche tensione di troppo

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre) Voto 5. Parola chiave: nervosismo e polemiche facili, rispettate le opinioni altrui per evitare tensioni. Le stelle di questo weekend sembrano aver deciso di mettervi alla prova, cari Scorpione. Avvertirete un senso di insofferenza che faticherete a contenere, alimentando nervosismo e polemiche facili con chiunque osi contraddirvi. Vi sentirete probabilmente poco compresi, ma il rischio è quello di alzare muri difficili da abbattere in seguito. Il consiglio del cielo è chiaro: rispettate le opinioni altrui per evitare tensioni inutili, specialmente in ambito familiare o con il partner. Non sarà cercando lo scontro frontale che otterrete ragione; al contrario, rischierete di isolarvi proprio quando avreste bisogno di supporto. Cercherete di imporre la vostra visione delle cose, ma troverete resistenze inaspettate. Dovrete imparare l’arte della mediazione se non vorrete trascorrere queste due giornate nel silenzio di un muso lungo. Respirate profondamente e rimandate le discussioni importanti a lunedì.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio) Voto 5,5. Parola chiave: protezione dei legami e spirito d’iniziativa, gestite con filosofia eventuali resistenze. Il fine settimana si presenterà un po’ in salita per voi, che solitamente amate avere tutto sotto controllo. La vostra priorità sarà la protezione dei legami e spirito d’iniziativa, ma non tutto andrà secondo i vostri piani millimetrici. Qualcuno vicino a voi potrebbe non accogliere con entusiasmo le vostre proposte, facendovi sentire frustrati. Dovrete essere bravi a gestire con filosofia eventuali resistenze, evitando di chiudervi nel vostro proverbiale guscio di freddezza. Non sarà il momento di forzare la mano: se un progetto o un’uscita non decollano, accettate l’imprevisto con un sorriso. Verso domenica pomeriggio, la tensione calerà leggermente, permettendovi di recuperare un po’ di serenità. Ricorderete che non sempre il dovere viene prima del piacere, e che a volte lasciarsi andare è la forma più alta di saggezza.

TORO (20 aprile – 20 maggio) Voto 6. Parola chiave: umorismo rischioso e distrazione, evitate l’individualismo e preferite la solitudine. Vi attende un weekend dai toni chiaroscuri, in cui la vostra solita stabilità potrebbe vacillare a causa di un umorismo rischioso e distrazione che vi renderanno poco empatici agli occhi degli altri. Farete battute che potrebbero essere fraintese, creando piccoli momenti di gelo durante un pranzo o una cena. Per evitare passi falsi, il cielo vi suggerisce una strategia insolita: evitate l’individualismo e preferite la solitudine se sentite che la compagnia degli altri vi opprime. Non sarà una mancanza di affetto, ma una necessità fisiologica di ricaricare le pile senza dover rendere conto a nessuno. Sabato sarà la giornata più complessa, mentre domenica ritroverete una certa voglia di condividere, purché si parli di cose concrete e non di massimi sistemi. Fate attenzione a dove mettete le chiavi di casa: la testa sarà un po’ altrove.

CANCRO (22 giugno – 22 luglio) Voto 6,5. Parola chiave: equilibrio e pianificazione, buone notizie in arrivo ma non bruciate le tappe. Le stelle vi invitano alla prudenza costruttiva. In questo weekend cercherete con determinazione equilibrio e pianificazione, sentendo il bisogno di mettere ordine nella vostra vita privata. Avvertirete che qualcosa di nuovo sta bollendo in pentola, e in effetti ci saranno buone notizie in arrivo, probabilmente riguardanti la casa o un investimento che vi sta a cuore. Tuttavia, il monito degli astri è preciso: non bruciate le tappe. La fretta di vedere i risultati potrebbe portarvi a commettere errori di valutazione. Godrete della compagnia di persone care che sapranno rassicurarvi sulle vostre paure più nascoste. Domenica sarà la giornata ideale per fare una passeggiata nella natura, utile a scaricare quel pizzico di ansia che vi portate dietro da inizio mese. Il vostro intuito sarà forte, seguitelo ma con i piedi ben piantati a terra.

VERGINE (24 agosto – 22 settembre) Voto 6,5. Parola chiave: ingegnosità e altruismo, siate utili agli altri senza dimenticare le vostre esigenze. Vi sentirete chiamati in causa da amici o parenti che avranno bisogno della vostra guida pratica. Metterete in campo tutta la vostra ingegnosità e altruismo, risolvendo problemi che ad altri sembrano insormontabili. Sarete dei veri “problem solver” del weekend, ma fate attenzione a non esaurire le vostre energie. Il consiglio è di essere utili agli altri senza dimenticare le vostre esigenze. Se passerete tutto il tempo a organizzare la vita altrui, arriverete a domenica sera esausti e con un senso di vuoto. Ritagliatevi uno spazio per un hobby che vi rilassa o per una lettura che stimola la vostra mente analitica. Gli astri favoriranno i piccoli spostamenti: una gita fuori porta potrebbe regalarvi spunti interessanti per il vostro lavoro. Non siate troppo critici con voi stessi se non riuscirete a fare tutto ciò che avevate in lista.

PESCI (19 febbraio – 20 marzo) Voto 7. Parola chiave: cambiamenti indispensabili e moderazione, esprimete il vostro disappunto con calma. Sentirete un forte vento di rinnovamento soffiare nella vostra vita. Avvertirete che ci sono dei cambiamenti indispensabili da attuare, specialmente nel modo in cui gestite il vostro tempo libero. Questo weekend vi offrirà l’occasione per riflettere su cosa volete veramente, ma dovrete muovervi con estrema moderazione. Se qualcosa non vi starà bene, non tenetevi tutto dentro fino a esplodere; piuttosto, esprimete il vostro disappunto con calma. Le stelle favoriranno il dialogo onesto, specialmente con il partner o un amico intimo. Domenica sarà una giornata molto creativa: potreste avere un’illuminazione riguardo a un problema che vi trascinate da tempo. La vostra sensibilità sarà altissima, quindi cercate di circondarvi solo di persone positive che non prosciughino la vostra energia emotiva.

LEONE (23 luglio – 23 agosto) Voto 7,5. Parola chiave: reattività e pragmatismo, è il momento di sistemare conti e documenti. Vi risveglierete con una grinta invidiabile. Questo fine settimana sarete caratterizzati da una grande reattività e pragmatismo, qualità che vi permetteranno di sbrigare in poche ore faccende che rimandavate da settimane. Sentirete che è il momento di sistemare conti e documenti, mettendo in chiaro la vostra situazione finanziaria o burocratica. Nonostante la natura mondana del segno, preferirete occuparvi di cose concrete piuttosto che di chiacchiere da salotto. Sabato sera però, le stelle vi inviteranno a staccare la spina e a godervi il meritato successo. Riceverete complimenti per la vostra efficienza, e questo nutrirà il vostro orgoglio. In amore, sarete diretti e senza fronzoli: pretenderete la stessa chiarezza dal partner. Chi è single potrebbe fare un incontro interessante durante un evento formale o legato al lavoro.

ARIETE (21 marzo – 19 aprile) Voto 8. Parola chiave: notizie galoppanti e spirito zen, curate l’alimentazione per mantenere il ritmo. Sarete tra i protagonisti di questo weekend di aprile. Il cielo vi invierà notizie galoppanti che potrebbero cambiare i vostri programmi per la prossima settimana, ma lo farete con un insolito spirito zen. Non vi farete travolgere dalla foga, ma saprete aspettare il momento giusto per agire. Le energie saranno molte, quasi troppe, per questo gli astri vi suggeriscono: curate l’alimentazione per mantenere il ritmo. Evitate eccessi che potrebbero appesantirvi, poiché avrete bisogno di tutta la vostra lucidità. Sabato sarà ideale per lo sport e il movimento all’aria aperta, mentre domenica si prospetta come una giornata ricca di scambi intellettuali stimolanti. Sarete magnetici e riuscirete a convincere chiunque della validità delle vostre idee. Un piccolo colpo di fortuna potrebbe rallegrarvi il pomeriggio di domenica.

GEMELLI (21 maggio – 21 giugno) Voto 8,5. Parola chiave: ideale serenità e successo collettivo, le vostre idee fanno sensazione. Il cielo di questo weekend brilla per voi con una luce speciale. Raggiungerete una condizione di ideale serenità e successo collettivo, diventando il fulcro di ogni gruppo o riunione a cui parteciperete. Sarete brillanti, veloci e terribilmente convincenti: le stelle dicono che le vostre idee fanno sensazione e troveranno terreno fertile in chi vi ascolta. Sarà il momento perfetto per proporre cambiamenti, fare rete o semplicemente godervi la stima di chi vi circonda. In amore, la comunicazione sarà fluida e complice, permettendovi di superare piccoli dubbi nati nei giorni scorsi. Sperimenterete una gioia di vivere contagiosa che attirerà nuove amicizie. Domenica sera vi sentirete appagati e pronti ad affrontare la nuova settimana con una marcia in più. Non ponetevi limiti alla fantasia.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre) Voto 8,5. Parola chiave: entusiasmo e popolarità, attenzione solo agli eccessi a tavola. Vi aspetta un fine settimana scintillante, dove sarete circondati da affetto e ammirazione. Vivrete giornate cariche di entusiasmo e popolarità, sentendovi finalmente al centro dell’attenzione nel modo che più vi piace: con eleganza e armonia. Sarete invitati a diversi eventi e la vostra presenza sarà contesa. Il cielo vi sorride, ma vi lancia un piccolo avvertimento: prestate attenzione solo agli eccessi a tavola. La voglia di festeggiare potrebbe portarvi a esagerare con i piaceri della gola, causandovi qualche piccolo fastidio digestivo. A parte questo, il clima sarà idilliaco. In coppia, ritroverete una passione che sembrava assopita, mentre i single avranno occasioni d’oro per fare conquiste. Sarete capaci di appianare ogni conflitto altrui con un solo sorriso, confermandovi i diplomatici dello zodiaco.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre) Voto 8,5. Parola chiave: armonia e atteggiamento zen, non lasciatevi distrarre dal caos esterno. Sperimenterete uno stato di grazia interiore che vi renderà quasi invulnerabili alle piccole seccature quotidiane. La vostra parola d’ordine sarà armonia e atteggiamento zen, un mix perfetto che vi permetterà di godervi ogni istante di questo weekend. Le stelle vi esortano a un compito preciso: non lasciatevi distrarre dal caos esterno. Che ci sia traffico, rumore o persone agitate intorno a voi, riuscirete a mantenere il vostro centro e a sorridere alla vita. Sarà un periodo eccellente per i viaggi brevi o per pianificare la prossima grande avventura estiva. Domenica riceverete una telefonata o un messaggio che vi riempirà il cuore di gioia. La vostra visione ottimistica sarà la vostra forza più grande, capace di influenzare positivamente anche chi vi sta vicino. Sarete i saggi del gruppo, quelli a cui tutti chiederanno consiglio.

ACQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio) Voto 9. Parola chiave: successo e concretezza, giornata perfetta per finanze e pubbliche relazioni. Siete i re assoluti di questo weekend! Il cielo vi regala una combinazione rarissima di visione e capacità d’azione, portandovi verso un successo e concretezza che lascerà tutti a bocca aperta. Sarà la giornata perfetta per finanze e pubbliche relazioni: se avete contratti da firmare, accordi da stringere o semplicemente volete migliorare la vostra immagine pubblica, agite senza esitazione. Sarete baciati dalla fortuna anche negli incontri casuali, che potrebbero rivelarsi fondamentali per il vostro futuro professionale. In amore, la vostra originalità sarà l’arma vincente per stupire chi amate o per colpire qualcuno che vi interessa da tempo. Sentirete che il mondo è ai vostri piedi e avrete ragione. Approfittate di questa ondata di energia positiva per gettare le basi di qualcosa di grandioso. La vostra mente sarà lucida come un diamante.