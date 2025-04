Lorenzo Spolverato sulla rottura con Shaila Gatta: “L’amo ancora, si è affezionata anche ai miei sbagli”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta sono stati i grandi protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello, conclusasi il 31 marzo con la vittoria di Jessica Morlacchi su Helena Prestes. Proprio nel corso della finale, l’ex velina di Striscia La Notizia ha deciso di chiudere la relazione con il modello milanese, scioccando l’opinione pubblica. La donna ha poi rilasciato un’intervista al settimanale Chi dove ha accusato Lorenzo Spolverato di aver avuto con lui una relazione tossica. Shaila Gatta non ha nascosto di star vivendo un periodo difficile, tanto da essere dimagrita molti chili. A due settimane dalla fine del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato ha rotto il silenzio in merito alla fine della storia con l’ex velina di Striscia La Notizia con un’intervista rilasciata nell’ultimo numero di Chi. Il modello milanese ha detto di essere costretto a parlare attraverso la stampa perché lei non risponde ne ai messaggi ne al telefono.

Lorenzo Spolverato parla della rottura con Shaila Gatta

Dopo la rottura, Lorenzo Spolverato vorrebbe riprovare a riconquistare Shaila Gatta ma da parte di lei c’è ancora silenzio totale. Ripensando al duro confronto avuto nella finale del Grande Fratello, il modello milanese ha detto: “Non mi aspettavo tutto quello che è successo ed avrei tanto da dire. A partire dal fatto che le uniche cose che so a riguardo sono le parole dette nell’intervista da Shaila.” Nonostante questo, l’uomo ha detto che le manca tantissimo l’ex fidanzata, ammettendo di amarla ancora. Il finalista del Grande Fratello ha dichiarato le seguenti parole: “L’amo ancora. Magari non avevo i modi giusti, ma lei si era affezionata anche ai miei sbagli. E noi eravamo migliori amici. Tutti i suoi ex sono andati via, io non sono andato via, sono qui, dispiaciuto e deluso ma sono qui.” Chissà se l’appello dell’uomo toccherà il cuore di Shaila Gatta.