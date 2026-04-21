Delfini a Manfredonia, l’avvistamento poco fa nel porto industriale, il video

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MANFREDONIA – Il Golfo di Manfredonia si conferma un habitat privilegiato per i cetacei. nelle scorse ore alcuni delfini sono stati avvistati e filmato da alcuni diportisti mentre si esibivano in spettacolari evoluzioni a breve distanza dalla costa nell’area del porto industriale di Manfredonia.

Questi avvistamenti non sono una novità per la città sipontina, che conserva nel cuore il ricordo del delfino Filippo, l’esemplare solitario che per anni scelse il porto come sua dimora, diventandone il simbolo. La presenza costante di questi mammiferi oggi è un segnale incoraggiante per la biodiversità del Gargano, ricordando a residenti e turisti l’importanza di tutelare un ecosistema marino ancora vivo e sorprendente.