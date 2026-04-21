Tutte le richieste di lavoro su Manfredonia e dintorni, come partecipare al Manfredonia Job Day

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Evento del Comune di Manfredonia, in collaborazione con il Centro per l’impiego di Manfredonia – ARPAL Puglia, con il supporto dei partner del progetto “Fare Orientamento” nell’ambito del programma “Punti Cardinali” della Regione Puglia.

Data: Mercoledì 22 aprile 2026

Mercoledì 22 aprile 2026 Ora: 9:30

9:30 Luogo: Biblioteca Comunale, Palazzo dei Celestini – Manfredonia

SPAZIO RECRUITING

Incontro tra domanda e offerta di lavoro tra cittadini e imprese del territorio. Sono attivi anche i desk per l’iscrizione alle liste di disponibilità ARPAL Puglia per specifici profili dei settori della ristorazione, dell’edilizia, dell’agricoltura e dei servizi sanitari.

COME PARTECIPARE

Partecipa inviando il tuo CV aggiornato a ido.manfredonia@arpal.regione.puglia.it oppure presentati il giorno dell’evento con il tuo CV aggiornato a partire dalle ore 9:30. Se sei residente o domiciliato fuori regione e vuoi sostenere un colloquio online, scrivi a ido.manfredonia@arpal.regione.puglia.it. Sarai ricontattato dopo l’evento.

DESK IMPRESE – JOB DAY MANFREDONIA 2026