LavoroManfredonia

Tutte le richieste di lavoro su Manfredonia e dintorni, come partecipare al Manfredonia Job Day

Redazione21 Aprile 2026
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Photo by Annie Spratt on Unsplash
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Evento del Comune di Manfredonia, in collaborazione con il Centro per l’impiego di Manfredonia – ARPAL Puglia, con il supporto dei partner del progetto “Fare Orientamento” nell’ambito del programma “Punti Cardinali” della Regione Puglia.

  • Data: Mercoledì 22 aprile 2026
  • Ora: 9:30
  • Luogo: Biblioteca Comunale, Palazzo dei Celestini – Manfredonia

SPAZIO RECRUITING

Incontro tra domanda e offerta di lavoro tra cittadini e imprese del territorio. Sono attivi anche i desk per l’iscrizione alle liste di disponibilità ARPAL Puglia per specifici profili dei settori della ristorazione, dell’edilizia, dell’agricoltura e dei servizi sanitari.

COME PARTECIPARE

Partecipa inviando il tuo CV aggiornato a ido.manfredonia@arpal.regione.puglia.it oppure presentati il giorno dell’evento con il tuo CV aggiornato a partire dalle ore 9:30. Se sei residente o domiciliato fuori regione e vuoi sostenere un colloquio online, scrivi a ido.manfredonia@arpal.regione.puglia.it. Sarai ricontattato dopo l’evento.

DESK IMPRESE – JOB DAY MANFREDONIA 2026

N. DESKNOME IMPRESAPROFILI RICERCATISEDE DI LAVORO
1AFRICAN BEACHCuochi capo-partita, camerieri, baristi, receptionist, bagnini mare, bagnini piscina, responsabili fitness & social dance, istruttori tennis, istruttori nuoto, animatori mini club, animatori junior club, animatori young club, animatori sport e tornei, addetti accoglienza, tecnici suono e luciManfredonia, Ippocampo
2TENUTA SANTA LUCIACamerieri addetti pulizie, bagnini, baristiSan Giovanni Rotondo – SP 89 Contrada Posta Tuori
3A. GALLI & FIGLIO SRLImpiegati amministrativi, operaiManfredonia
4REGIOHOTEL MANFREDICamerieri ai piani, camerieri di salaManfredonia
5CENTRO CERAMICHE GELSOMINO SRLAddetti al digital marketing, impiegati e-commerceManfredonia
6COVO DEL NERDAddetti alle pubbliche relazioni, graphic designer, social media manager, sviluppatori software, web designerFoggia
7MC DONALD’S (MAGNUM4 SRL)Operatori fast foodFoggia, Lucera
8REMAX NAVIGAREAgenti immobiliariManfredonia
9COMUNICARE SRLSAgenti di vendita, graphic designer, social media manager, fotografi, sviluppatori siti web, video makerManfredonia
10EUROAMBIENTE SRLConsulenti commerciali, tecnici della prevenzioneLombardia
11AUTODRIVE SRLSegretari commerciali, meccatroniciManfredonia
12CASA MANFREDIAddetti front office, addetti pulizie, manutentoriManfredonia
13RISTORANTE SEASHELLCamerieriManfredonia
14SISECAMImpiegati magazzino, operatori magazzino, operatori produzioneManfredonia
15SVILUPPAWeb designer, social media manager, video makerStornara
16GARGANO SAPORI SRLAddetti vendite, operai produzione, magazzinieriVieste, Monte Sant’Angelo
17ECO.SER. SRLIntonacatori, aiuto intonacatori, geometri di cantiereManfredonia
18COMUNICA CREATIVE COMPANYSocial media manager, graphic designer, event plannerManfredonia
19BAIA DEGLI ARANCI (HOTEL I MELOGRANI)Chef de rang, camerieriVieste
20ZANZIBAR SNCBaristi, camerieri e banconistiLesina
21D’ISITA INFISSIOperai di produzione metallica, posatoriManfredonia
22COOPERATIVA SOCIALE SANTA CHIARAEducatori sanitari, infermieri, OSSManfredonia
23BEACH CLUBBaristi, aiuto cucinaManfredonia, Ippocampo
24ALLEANZA ASSICURAZIONIConsulenti del risparmioManfredonia
25ADECCOAddetto/a Bar BiglietteriaVieste
La Vieste en Rose
Redazione21 Aprile 2026