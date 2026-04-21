Tutte le richieste di lavoro su Manfredonia e dintorni, come partecipare al Manfredonia Job Day
Evento del Comune di Manfredonia, in collaborazione con il Centro per l’impiego di Manfredonia – ARPAL Puglia, con il supporto dei partner del progetto “Fare Orientamento” nell’ambito del programma “Punti Cardinali” della Regione Puglia.
- Data: Mercoledì 22 aprile 2026
- Ora: 9:30
- Luogo: Biblioteca Comunale, Palazzo dei Celestini – Manfredonia
SPAZIO RECRUITING
Incontro tra domanda e offerta di lavoro tra cittadini e imprese del territorio. Sono attivi anche i desk per l’iscrizione alle liste di disponibilità ARPAL Puglia per specifici profili dei settori della ristorazione, dell’edilizia, dell’agricoltura e dei servizi sanitari.
COME PARTECIPARE
Partecipa inviando il tuo CV aggiornato a ido.manfredonia@arpal.regione.puglia.it oppure presentati il giorno dell’evento con il tuo CV aggiornato a partire dalle ore 9:30. Se sei residente o domiciliato fuori regione e vuoi sostenere un colloquio online, scrivi a ido.manfredonia@arpal.regione.puglia.it. Sarai ricontattato dopo l’evento.
DESK IMPRESE – JOB DAY MANFREDONIA 2026
|N. DESK
|NOME IMPRESA
|PROFILI RICERCATI
|SEDE DI LAVORO
|1
|AFRICAN BEACH
|Cuochi capo-partita, camerieri, baristi, receptionist, bagnini mare, bagnini piscina, responsabili fitness & social dance, istruttori tennis, istruttori nuoto, animatori mini club, animatori junior club, animatori young club, animatori sport e tornei, addetti accoglienza, tecnici suono e luci
|Manfredonia, Ippocampo
|2
|TENUTA SANTA LUCIA
|Camerieri addetti pulizie, bagnini, baristi
|San Giovanni Rotondo – SP 89 Contrada Posta Tuori
|3
|A. GALLI & FIGLIO SRL
|Impiegati amministrativi, operai
|Manfredonia
|4
|REGIOHOTEL MANFREDI
|Camerieri ai piani, camerieri di sala
|Manfredonia
|5
|CENTRO CERAMICHE GELSOMINO SRL
|Addetti al digital marketing, impiegati e-commerce
|Manfredonia
|6
|COVO DEL NERD
|Addetti alle pubbliche relazioni, graphic designer, social media manager, sviluppatori software, web designer
|Foggia
|7
|MC DONALD’S (MAGNUM4 SRL)
|Operatori fast food
|Foggia, Lucera
|8
|REMAX NAVIGARE
|Agenti immobiliari
|Manfredonia
|9
|COMUNICARE SRLS
|Agenti di vendita, graphic designer, social media manager, fotografi, sviluppatori siti web, video maker
|Manfredonia
|10
|EUROAMBIENTE SRL
|Consulenti commerciali, tecnici della prevenzione
|Lombardia
|11
|AUTODRIVE SRL
|Segretari commerciali, meccatronici
|Manfredonia
|12
|CASA MANFREDI
|Addetti front office, addetti pulizie, manutentori
|Manfredonia
|13
|RISTORANTE SEASHELL
|Camerieri
|Manfredonia
|14
|SISECAM
|Impiegati magazzino, operatori magazzino, operatori produzione
|Manfredonia
|15
|SVILUPPA
|Web designer, social media manager, video maker
|Stornara
|16
|GARGANO SAPORI SRL
|Addetti vendite, operai produzione, magazzinieri
|Vieste, Monte Sant’Angelo
|17
|ECO.SER. SRL
|Intonacatori, aiuto intonacatori, geometri di cantiere
|Manfredonia
|18
|COMUNICA CREATIVE COMPANY
|Social media manager, graphic designer, event planner
|Manfredonia
|19
|BAIA DEGLI ARANCI (HOTEL I MELOGRANI)
|Chef de rang, camerieri
|Vieste
|20
|ZANZIBAR SNC
|Baristi, camerieri e banconisti
|Lesina
|21
|D’ISITA INFISSI
|Operai di produzione metallica, posatori
|Manfredonia
|22
|COOPERATIVA SOCIALE SANTA CHIARA
|Educatori sanitari, infermieri, OSS
|Manfredonia
|23
|BEACH CLUB
|Baristi, aiuto cucina
|Manfredonia, Ippocampo
|24
|ALLEANZA ASSICURAZIONI
|Consulenti del risparmio
|Manfredonia
|25
|ADECCO
|Addetto/a Bar Biglietteria
|Vieste