Lorenzo Spolverato demolisce il Grande Fratello: “Sempre le stesse cose, che noia!”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Lorenzo Spolverato è tra i concorrenti più discussi di questa edizione del Grande Fratello. Il modello milanese si è ritrovato a commentare la puntata di lunedì scorso con Shaila Gatta. L’uomo non ha rivolto parole al miele nei confronti del programma. Infatti ha detto: “Non c’è mai una novità, sempre le stesse cose da cinque mesi. Si parla solo di Helena Prestes, Javier Martinez e Iago Garcia. Che noia”. Shaila Gatta ha dato ragione al fidanzato, anche sul poco carattere che hanno dimostrato Jessica Morlacchi e Stefania Orlando durante il confronto avvenuto nell’ultima diretta del Grande Fratello. Nonostante non abbiano una grande personalità, le due donne hanno tenuto un comportamento politicamente corretto in puntata. Lorenzo Spolverato a questo punto ha sentenziato: “Menomale che ci siamo noi”.

Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta non credono a Javier e Helena al Grande Fratello

L’ex velina di Striscia La Notizia e Lorenzo Spolverato non perdono occasione per commentare quello che succede all’interno del Grande Fratello. Shaila Gatta ha commentato i baci tra Helena e Javier in modo molto pungente, tanto da dichiarare: “Io non credo a lui, l’ha dovuto fare per non perdere credibilità. Ma non gli piace, l’ha sempre detto in questo mesi.” Gatta è convinta che il pallavolista argentino si sia avvicinato alla modella brasiliana solo per hype e per offrire al programma la coppia che hanno sempre voluto. Infatti ha detto: “Fuori non l’avrebbe nemmeno guardata, non è il suo tipo. Due o tre giorni fa ha cercato di baciare Zaudi.” Intanto domani sera ci sarà un’altra eliminazione. Chi tra Iago, Javier, Amanda, Eva, Jessica, Maxime, Pamela o Shaila lascerà per sempre il programma?