Lorenzo Musetti papà bis: è nato il piccolo Leandro

Lorenzo Musetti è diventato papà per la seconda volta. Il 29 novembre 2025 è nato Leandro, secondo figlio del tennista e della compagna Veronica Confalonieri. L’annuncio è arrivato sui social con una dolce foto dall’ospedale: “L’amore più grande della nostra vita”.

La coppia, che ha già un figlio, Ludovico nato a marzo 2024, aveva condiviso la gioia della gravidanza nelle scorse settimane. Il tennista aveva rinunciato alla Coppa Davis proprio per essere presente alla nascita del secondogenito.

L’arrivo del piccolo Leandro

“Benvenuto piccolo Leandro”, ha scritto Musetti pubblicando la prima immagine del neonato. I fan e i colleghi dello sport hanno subito sommerso di auguri la famiglia. Il nome scelto, Leandro, ha un significato profondo: deriva dal greco e significa leonino, coraggioso.

Il tennista italiano, protagonista di un’ottima stagione, ha dimostrato ancora una volta che per lui la famiglia viene prima di tutto, scegliendo di restare accanto a Veronica in questo momento speciale.