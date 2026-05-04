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Tucson Angel, l’impresa è compiuta: Manfredonia in finale

Non è stata solo una vittoria, è stato il sigillo su una serie pazzesca. Con il cuore, con i denti e con il fiato dei tifosi sul collo, la Tucson Manfredonia schianta il Carovigno in questa decisiva Gara 3 di semifinale! Il verdetto del campo è insindacabile: Manfredonia vince la serie e vola ufficialmente in Finale, dove ad attenderla ci sono i Seagulls Monopoli. Il Paladante di Manfredonia è esplosa in un boato che racconta tutta la voglia di questa squadra di non fermarsi qui. Il sogno continua, la finale è realtà!

Non è stata solo una partita di basket, è stata una prova di nervi e di amore per la maglia, spinta da un pubblico che ha agito come il vero sesto uomo in campo, trasformando l’arena in una vera bolgia.

L’avvio è stato tutto di marca sipontina, dopo una prima fase di equilibrio, un parziale di 8-0 ha infiammato gli spalti, con Grasso capace di colpire ripetutamente la retina, primo quarto chiuso sul 26-18.Secondo quarto simile alla chiusura del primo, manfredonia prende il comando anche qui (49-38), trascinati dalla precisione di Stankowski.

Ma il basket è sport di fiammate, e il Carovigno non è rimasto a guardare. Sotto i colpi di un monumentale Iaia (22 punti) e la solidità di Angelini, gli ospiti hanno cercato a più riprese di ricucire lo strappo. È stato nel terzo quarto che Ba è letteralmente esploso: i suoi 11 punti nel parziale (20 totali) sono stati ossigeno puro per il Manfredonia, che ha stretto i denti mentre il pubblico incitava a gran voce ogni difesa e ogni rimbalzo.

L’ultimo quarto è stato un thriller. Con la stanchezza che iniziava a farsi sentire, la lucidità di Ciociola F. nei momenti cruciali è stata decisiva per respingere l’assalto finale del Carovigno. Il

suono finale della sirena è stata una liberazione: un abbraccio collettivo tra squadra e tifoseria per una bellissima vittoria. I complimenti per la seria vanno fatti ai vinti, Carovigno si è confermata squadra di alto profilo, capace di tenere colpo su colpo al gioco della Tucson.

Lo sport è questo, anche quando entrambe le squadre meritano il passaggio del turno una purtroppo deve fermarsi.

Ora la testa va alla finalissima contro Monopoli. Sarà una sfida stellare tra due squadre che hanno merito per quanto visto questo atto finale.

TABELLINI

TUCSON PUB MANFREDONIA (82)

BA 20, GRASSO 18, F. CIOCIOLA 13, STANKOWSKI 11, VUOLO 7, A. CIOCIOLA 7, MARZULLI 5, CARMONE 1, PRENCIPE 0, PIEMONTESE 0, GUERRA 0, BOTTALICO 0.

HS CAROVIGNO BASKET 2023 (79)

IAIA A. 22, ANGELINI 14, VILLALON 13, IANNELLO 7, PROTO 7, VITUCCI 5, MONNA 5, LEO 4, TARAHIJA 2, ZITO 0, FLORES 0, ARNALDO 0