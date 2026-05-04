Omer Elomari del Grande Fratello, parole da brividi per Rasha Younes: cosa ha detto

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Rasha Younes e Omer Elomari sono tra le coppie nate nella scorsa edizione del Grande Fratello, condotta da Simona Ventura sui teleschermi di Canale 5. Dopo alcuni venti di crisi, sembra che sia ritornato il sereno tra la coppia. In queste ore, la social media manager e l’imprenditore sono tornati a far parlare di loro per un box di domande aperto nei rispettivi profili social. In questa circostanza, l’ex gieffina ha parlato del suo rapporto con la madre di Omer Elomari, che ha conosciuto nel corso della finale del Grande Fratello. Rasha Younes ha scritto, rispondendo ad una domanda di un utente: “La mia suocera vive in Turchia e non è per niente invadente anzi! Ci sentiamo solo telefonicamente o in videochiamata ma è molto rispettosa anche col figlio.”

Grande fratello, Omer Elomari e la dedica da brividi per Rasha Younes

La storia dei Rashmer procede col vento in poppa dopo essersi conosciuti all’interno del Grande Fratello. La coppia si trova al momento distante per impegni di lavoro. Omer Elomari vive e lavora in Valtellina mentre la compagna abita a Roma. Proprio l’imprenditore siriano ha pubblicato una domanda di Rasha Younes su Instagram con su scritto: “Quanto ti manco?”. Di qui, è arrivata la reazione dell’uomo, che ha usato delle bellissime parole per descrivere la momentanea assenza della donna nella sua vita. Il siriano ha scritto la seguente dedica da brividi: “Abbastanza da sorridere quando ti penso ed allo stesso tempo da volerti qui subito.”