Grande Fratello, Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti: svelati i motivi del loro addio

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Tommaso Franchi è stato tra gli assoluti protagonisti del Grande Fratello andato in onda nel 2024 sui teleschermi di Canale 5. L’idraulico senese aveva fatto parlare sia per il suo carattere molto composto che per la sua storia d’amore con Mariavittoria Minghetti. Di recente, l’ex gieffino è stato ospite del programma radiofonico Non succederà più, dove ha parlato della fine della relazione con la dottoressa romana. Tommaso Franchi ha svelato i motivi della rottura con l’ex finalista del Grande Fratello, dichiarando in questo modo: “Abbiamo avuto una bellissima relazione fuori, che è durata quasi un anno. Poi con estrema tranquillità e gioia, come due persone mature, ci siamo lasciati. Non ti dirò il motivo, ma non ci sono stati tradimenti. È stata una questione di compromessi, di cose… succede”.

Grande Fratello, Tommaso Franchi ha già ritrovato l’amore?

Ospite di Non succederà più, Tommaso Franchi ha smentito che alla base della rottura con Mariavittoria Minghetti ci siano stati tradimenti “ma una questione di compromessi“. L’idraulico sembra aver già ritrovato l’amore secondo alcune indiscrezioni trapelate in rete. L’ex concorrente del Grande Fratello ha risposto molto vagamente quando nel corso dell’intervista gli veniva chiesto di una certa Giulia, con la quale si starebbe frequentando. Al momento, la dottoressa romana non ha commentato le dichiarazioni del suo ex fidanzato, preferendo mantenere la questione privata.