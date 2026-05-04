GF Vip, tensione fuori controllo: Antonella Elia sfiora la rissa con Alessandra Mussolini

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Un semplice gesto scatena il caos nella Casa: la discussione tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini degenera rapidamente, sfiorando il contatto fisico davanti agli altri concorrenti.

Nella Casa del Grande Fratello non passa giorno senza nuovi scontri, ma questa volta la tensione ha raggiunto livelli particolarmente alti. Protagoniste del litigio sono Antonella Elia e Alessandra Mussolini, ormai ai ferri corti da settimane.

Il motivo della discussione? Una semplice porta da lasciare aperta o chiusa, trasformata rapidamente in un acceso confronto verbale che ha rischiato di degenerare in rissa.

Convivenza forzata e nervi sempre più tesi

Il prolungamento del reality continua a mettere a dura prova gli equilibri tra i concorrenti. La convivenza forzata, soprattutto tra personalità forti e incompatibili, amplifica tensioni e incomprensioni.

Nel caso specifico, la rivalità tra Elia e Mussolini sembra ormai insanabile. A pesare sulla situazione è anche il fatto che Antonella Elia, essendo finalista, non può essere nominata: un dettaglio che aumenterebbe la frustrazione di Alessandra Mussolini.

La lite della porta: cosa è successo

Tutto è iniziato quando Antonella Elia, insieme a Marco Berry e Adriana Volpe, ha chiesto a Renato Biancardi di tenere chiusa la porta che divide le stanze.

La reazione di Alessandra Mussolini è stata immediata e decisa:

“Lascia aperta la porta”

Dall’altra parte, Antonella ha replicato senza mezzi termini:

“Io me ne frego di quello che dice”

La tensione è salita ulteriormente quando Mussolini ha bloccato fisicamente la porta con una poltrona, accusando gli altri concorrenti di volerla isolare. La risposta sarcastica della Elia non ha fatto che peggiorare la situazione:

“Ah, ti senti un poco isolata, poverella”

Rissa sfiorata: il momento più critico

Il punto più alto dello scontro è stato raggiunto quando Alessandra Mussolini ha lanciato un avvertimento:

“Se chiudi quella porta, finisce male”

Una frase che ha provocato la reazione opposta: Antonella Elia ha chiuso la porta deliberatamente.

Ne è seguita una scena al limite della rissa: Mussolini cercava di aprire la porta mentre Elia la teneva dall’altra parte, per poi lasciarla improvvisamente nel tentativo di farle perdere l’equilibrio.

“Stava cadendo”, ha commentato Antonella

“Io non cado, magari sei tu che cadi”, la replica immediata di Alessandra

Gli altri concorrenti restano fuori

Durante il litigio, Alessandra Mussolini ha provato a coinvolgere anche altri coinquilini, tra cui Francesca Manzini e Adriana Volpe. Tuttavia, entrambe hanno scelto di non intervenire, evitando di alimentare ulteriormente la discussione.

Per ora, lo scontro resta circoscritto alle due protagoniste, ma il clima nella Casa è sempre più teso.

Cosa succederà nella prossima puntata?

La tensione tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini sembra tutt’altro che risolta. Tutti gli indizi fanno pensare che il confronto possa riaccendersi già nella prossima puntata del Grande Fratello, con possibili nuovi colpi di scena.