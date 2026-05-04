Helena Prestes emozionata: “La mia prima volta”, cosa ha fatto

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Helena Prestes si trova in America e più precisamente a New York per impegni di lavoro. L’ex protagonista del Grande Fratello ha approfittato di un momento di relax per concedersi un weekend a Miami, dove ha avuto modo di riabbracciare dopo diverso tempo la nonna e lo zio. La compagna di Javier Martinez inoltre è stata invitata al Gran Premio di Formula Uno della città. Helena Prestes ha pubblicato alcune storie nel suo profilo Instagram in cui la si vede assistere la corsa delle monoposto, vinta dall’italiano Kimi Antonelli in pista con la Mercedes. Una manifestazione sportiva che ha visto tante celebrità sportive e non come Lionel Messi accompagnato dalla moglie e figli, Serena Williams ma anche Rafa Nadal, che ha sventolato la bandiera della fine della corsa.

Helena Prestes ospite del Gran Premio di Formula Uno a Miami

L’ex gieffina ha partecipato al Gran Premio di Formula Uno a Miami come ospite. In una storia postata su Instagram, Helena Prestes scrive, apparendo molto emozionata: “Una prima volta per tutto.” Per l’occasione, la donna ha optato per un vestito bianco che ha messo in risalto la sua carnagione abbronzata. Dopo New York, la 35enne ha fatto tappa in Florida. In questi giorni, la modella brasiliana oltre a riabbracciare la sua famiglia ha avuto modo di passare alcune ore nell’oceano a praticare kite-surf insieme ad un’amica.