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Lorenzo Mozzillo e Rosa Maria Iaccarino, una storia di amore e cultura

Tra le figure che hanno maggiormente onorato la città di Manfredonia, spiccano per nobiltà d’animo i coniugi Lorenzo Massimo Natale Mozzillo e Rosa Maria Iaccarino. La loro vicenda è il ritratto di come un dolore immenso possa trasformarsi in un bene prezioso per l’intera collettività.



Il cuore della loro storia risiede in un evento tragico: nel 1870, la coppia perse l’unico figlio, Carlo, che si spense a soli nove anni. In un’epoca in cui il patrimonio familiare veniva gelosamente custodito, Lorenzo e Rosa compirono una scelta rivoluzionaria: decisero che il loro amato figlio avrebbe continuato a vivere attraverso il futuro di tutti i ragazzi di Manfredonia.

Con il testamento del 23 giugno 1910, Lorenzo Mozzillo dispose infatti che l’intero patrimonio venisse destinato alla creazione di una scuola tecnica intitolata alla memoria del piccolo Carlo e di sua moglie Rosa.



L’evoluzione della prima Scuola Media di Manfredonia

Il desiderio dei coniugi divenne realtà nel 1918, quando la scuola fu riconosciuta ufficialmente (D.L. n. 1110 del 6 giugno). Le lezioni iniziarono nei locali della Congrega di Carità, accanto alla Chiesa della Stella, con il nome di «Scuola Tecnica Comunale Mozzillo-Iaccarino».

Negli anni successivi, l’istituto seguì i cambiamenti delle riforme scolastiche italiane, diventando un pilastro dell’istruzione cittadina:

Nel 1923 fu ridenominato Ginnasio Inferiore Comunale.

Nel 1927 divenne Istituto Tecnico Inferiore.

Con il trasferimento presso Casa Isabella Florio, assunse finalmente il nome di Scuola Media Mozzillo-Iaccarino.

Il percorso di crescita dell’istituto culminò il 31 luglio 1939 con la parificazione legale, fino al 1953, quando la scuola divenne statale a tutti gli effetti. Con il nome di 1^ Scuola Media Statale Mozzillo-Iaccarino, l’istituto si stabilì definitivamente nella sede di Via San Giovanni Bosco.



Oggi, ricordare Lorenzo e Rosa significa celebrare due cittadini che hanno creduto nella cultura come strumento di riscatto. Grazie a loro, la prima Scuola Media di Manfredonia non è stata solo un edificio, ma un monumento vivente alla memoria di un figlio perduto e al futuro di una intera città.



Se questa foto ti ha riportato indietro nel tempo, segui la pagina per vedere altri tesori del passato!

Nella Foto il Dott Lorenzo Massimo Natale Mozzillo nato a Manfredonia il 21 dicembre 1834 morto il 5 dicembre 1910. Figlio di Carlo e Maria Benedetta Frattarolo

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