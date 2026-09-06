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Meteo, in settimana arriva l’aria fresca, ma al momento non tanta pioggia…

Tra mercoledì 9 e domenica 13 settembre l’Italia affronterà una svolta meteorologica. L’arrivo di una sacca di aria fresca atlantica eroderà l’anticiclone africano, portando temporali intensi prima su molte zone del al Centro-Nord e poi al Sud. L’afflusso di correnti settentrionali causerà un crollo termico compreso tra 6°C e 10°C, spazzando via il gran caldo anomalo e riportando le temperature su valori tipicamente stagionali su tutto il Paese entro venerdì 11.

Ma secondo MeteoLive, ad oggi, le aree più a rischio pioggia al Meridione sono Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.