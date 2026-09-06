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Manfredonia, il programma della Festa Patronale della Montagna

Redazione6 Settembre 2026
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Manfredonia, il programma della Festa Patronale della Montagna

Festa Patronale di San Michele Arcangelo ✨

Il 13 settembre 2026, la Frazione Montagna – San Salvatore si prepara a vivere una giornata speciale, nel segno della fede, della tradizione e della condivisione.

Un appuntamento che, anno dopo anno, rinnova il legame profondo della nostra comunità con il suo Santo Patrono, San Michele Arcangelo. 🙏🏻

Dalla solenne celebrazione alla processione, dai giochi popolari alla musica, fino ai tradizionali festeggiamenti serali: una giornata pensata per stare insieme e celebrare le nostre radici.

🎶 La serata proseguirà con “Tributo 883 – La radio a 1000 Max” 883 | Max Pezzali Tribute Band | La Radio a 1000 Max per rivivere le grandi emozioni della musica degli 883.

🎟️ A seguire, l’estrazione della lotteria e, a conclusione della festa, lo spettacolo dei fuochi pirotecnici Pyrofantasy Fireworks

E per rendere questa giornata ancora più speciale, ci sarà anche una sorpresa dedicata ai più piccoli: 🕷️✨ Spider-Man sarà presente per incontrare i bambini e scattare insieme a loro una foto ricordo. 📸

Una festa di fede, tradizione e comunità. Vi aspettiamo a San Salvatore per condividere insieme questa giornata. 💙

📅 13 settembre 2026 📍 Frazione Montagna – San Salvatore

Manfredonia Isole Tremiti
Redazione6 Settembre 2026