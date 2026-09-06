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Manfredonia, il programma della Festa Patronale della Montagna

Festa Patronale di San Michele Arcangelo

Il 13 settembre 2026, la Frazione Montagna – San Salvatore si prepara a vivere una giornata speciale, nel segno della fede, della tradizione e della condivisione.

Un appuntamento che, anno dopo anno, rinnova il legame profondo della nostra comunità con il suo Santo Patrono, San Michele Arcangelo.

Dalla solenne celebrazione alla processione, dai giochi popolari alla musica, fino ai tradizionali festeggiamenti serali: una giornata pensata per stare insieme e celebrare le nostre radici.

La serata proseguirà con “Tributo 883 – La radio a 1000 Max” 883 | Max Pezzali Tribute Band | La Radio a 1000 Max per rivivere le grandi emozioni della musica degli 883.

A seguire, l’estrazione della lotteria e, a conclusione della festa, lo spettacolo dei fuochi pirotecnici Pyrofantasy Fireworks

E per rendere questa giornata ancora più speciale, ci sarà anche una sorpresa dedicata ai più piccoli: Spider-Man sarà presente per incontrare i bambini e scattare insieme a loro una foto ricordo.

Una festa di fede, tradizione e comunità. Vi aspettiamo a San Salvatore per condividere insieme questa giornata.

13 settembre 2026 Frazione Montagna – San Salvatore