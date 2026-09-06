Vieste

Borgo in Bianco a Vieste: ticket in prevendita

Redazione6 Settembre 2026
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Borgo in Bianco a Vieste: ticket in prevendita

Tre degustazioni tra vini bianchi e bollicine, da scoprire passeggiando tra le vie del centro storico di Vieste.

E per chi sceglierà di vivere la serata completamente in bianco, rispettando il dress code, ci sarà 1 ticket degustazione in omaggio.

Il ticket in prevendita è disponobile a 15 euro anzichè 20 euro ✨

📅 Sabato 19 settembre 2026 | ore 19.00

📍 Centro storico di Vieste

Acquista il tuo ticket su borgoinbiancovieste.it e preparati a vivere la seconda edizione di Borgo in Bianco.

Redazione6 Settembre 2026