Lo Stato delle Cose, anticipazioni e ospiti del 2 novembre: Michele Santoro, il caso David Rossi e Garlasco

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nuovo appuntamento con Lo Stato delle Cose, il programma di approfondimento condotto da Massimo Giletti in prima serata su Rai 3. La puntata di lunedì 2 novembre affronterà alcuni dei temi più discussi dell’attualità italiana, tra inchieste giudiziarie, politica e fenomeni sociali che continuano a dividere l’opinione pubblica.

Grande spazio verrà dedicato al caso David Rossi, tornato al centro dell’attenzione dopo gli ultimi sviluppi investigativi e le polemiche che hanno coinvolto la Commissione parlamentare d’inchiesta. Nel corso della serata si parlerà anche del delitto di Garlasco e delle manifestazioni che hanno coinvolto numerosi giovani nelle ultime settimane. Quali novità emergeranno sul caso David Rossi? Chi sono i ragazzi scesi in piazza negli ultimi mesi? E cosa sta accadendo nell’inchiesta sul delitto di Garlasco?

Caso David Rossi, nuovi documenti esclusivi nella puntata de Lo Stato delle Cose

Uno degli argomenti centrali della serata riguarderà la morte di David Rossi, l’ex manager del Monte dei Paschi di Siena il cui caso continua a far discutere a distanza di anni.

Nel corso della trasmissione verranno mostrati nuovi documenti e approfondimenti legati alle indagini attualmente in corso. La vicenda è tornata infatti sotto i riflettori dopo l’apertura di nuovi fascicoli e il coinvolgimento di diverse procure impegnate negli accertamenti.

In studio arriveranno anche il presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta Gianluca Vinci e Carmelo Miceli, legale della moglie e della figlia di David Rossi. Il confronto analizzerà gli sviluppi più recenti e le polemiche che hanno investito la Commissione nelle ultime settimane.

Le proteste dei giovani e il caso Youssef Siher a Lo Stato delle cose

Le anticipazioni de Lo Stato delle Cose annunciano inoltre un ampio spazio dedicato alle proteste che hanno animato numerose piazze italiane.

Massimo Giletti proverà a capire quali siano le ragioni che spingono molti giovani a manifestare e quali temi alimentino il malcontento emerso negli ultimi mesi.

Particolare attenzione verrà riservata alla figura di Youssef Siher, attivista del Movimento 17 ottobre la cui recente scarcerazione continua a generare dibattito e contrapposizioni.

Sul tema si confronteranno diversi ospiti, tra cui Luca Barbareschi e l’analista politica Benedetta Sabene, chiamati a discutere sulle motivazioni delle proteste e sul ruolo assunto dai nuovi movimenti giovanili.

Delitto di Garlasco, confronto tra i legali di Sempio e Stasi

La puntata affronterà anche gli ultimi sviluppi legati al delitto di Garlasco.

L’attenzione si concentrerà in particolare sulle posizioni di Andrea Sempio e Alberto Stasi, protagonisti di una vicenda giudiziaria che continua a far discutere l’opinione pubblica.

Da una parte proseguono infatti gli sviluppi che riguardano Sempio, dall’altra resta aperto il confronto sulla posizione di Stasi. Il dibattito analizzerà inoltre il rischio di processi mediatici e le conseguenze che alcune ricostruzioni possono avere sul piano pubblico.

In studio si confronteranno Liborio Cataliotti, legale di Andrea Sempio, e Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi. Tra documenti, testimonianze e temi di stretta attualità, la nuova puntata di Lo Stato delle Cose si prepara così ad affrontare alcuni dei casi più discussi del momento.