Lo Sporting Manfredonia attende al Miramare lo Sporting Apricena

MATCHDAY AL MIRAMARE

Domenica 2 marzo | Ore 15:00

21ª Giornata – Prima Categoria Puglia, Girone A

Sporting Manfredonia vs Sporting Apricena

Stadio Miramare

Lo Sporting Manfredonia torna in casa per una sfida cruciale! Dopo la brutta sconfitta dell’ultima giornata, la corsa ai playoff si è complicata, ma i ragazzi del presidente Gentile non smettono di crederci!

5 partite, 5 finali. L’obiettivo è più difficile, ma non impossibile. Dobbiamo lottare fino all’ultimo minuto, insieme!

Abbiamo bisogno di voi, tifosi! Tutti al Miramare per sostenere i nostri ragazzi! Forza Sporting!