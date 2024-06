Lo sapevate che San Pietro fece tappa a Siponto?

Si festeggiano oggi i santi Pietro e Paolo, due apostoli e due personaggi diversi, ma entrambi fondamentali per la storia della Chiesa. Ed è proprio a San Pietro, scelto da Cristo come pastore del gregge santo, primo vescovo di Roma e quindi primo papa a guidare la Chiesa cattolica, che secondo la tradizione è legata la nascita della comunità cristiana di Siponto.

Lo sapevate che San Pietro fece tappa a Siponto?

Quando Cristo morì, la terra tremò anche a Siponto, colonia romana sotto l’impero di Tiberio, e il cielo si fece buio da mezzogiorno fino alle tre del pomeriggio, terrorizzando i sipontini. Dalle montagne del Gargano si staccarono enormi massi, e i cittadini, spaventati, cercarono rifugio nelle proprie abitazioni. Il patrizio Elvio Giustino, settimo duce della città, assistette con sgomento a questi incredibili eventi.

I sipontini di allora non potevano immaginare che proprio in quel momento, il figlio di Dio era stato crocifisso e la Terra stava esprimendo il suo dolore. Qualche anno dopo, Pietro, uno dei dodici apostoli, giunse a Siponto durante il suo viaggio verso Roma. Qui incontrò Elvio Giustino e gli narrò i miracoli di Gesù, toccando profondamente il cuore del patrizio, che decise di abbandonare le sue ricchezze e abbracciare la fede cristiana. In quel momento, Giustino comprese il significato del giorno in cui il sole si oscurò e la terra tremò.

Secondo l’Enciclopedia ecclesiastica della Sacra Scrittura, edita da Girolamo Tasso nel 1859, la diocesi di Siponto nacque nel primo secolo proprio grazie a San Pietro e il primo vescovo fu Elvio Giustino, ordinato da Pietro nel 44 d.C., che resse la diocesi fino alla sua morte nel 111.

A Manfredonia, una strada che si interseca con via della Croce porta il nome di Elvio Giustino, ricordando il primo pastore della diocesi di Siponto, nominato direttamente da San Pietro.

Maria Teresa Valente