Litiga con la sorella per l'eredità e l'aggredisce con un bastone: arrestato 60enne foggiano

Un uomo di 60 anni, originario della provincia di Foggia, è stato arrestato dopo aver aggredito sua sorella con pugni e a colpi di bastone dopo una lite accesa.

Secondo le ricostruzioni, i due avrebbero avuto un diverbio causato da problemi legati alla divisione dei beni ereditari.

La vittima, una donna di 63 anni, è riuscita a salvarsi grazie all’intervento della vicina di casa che ha immediatamente allertato i Carabinieri e i soccorsi dopo aver udito le urla.

Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio di Venerdì 21 Novembre a Pinerolo, nel Torinese; l’uomo avrebbe inoltre tentato la fuga prima di essere rintracciato nella sua abitazione a Castagnole Piemonte.

La donna è stata trasportata all’ospedale di Pinerolo e non è in pericolo di vita, mentre l’aggressore si trova nella casa circondariale Lorusso e Cotugno.