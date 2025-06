[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’Istituto Comprensivo Ungaretti-Madre Teresa di Manfredonia vince il concorso “Mi impegno per la legalità” con il podcast “Terze Voci”



A distinguersi nel concorso regionale “Mi impegno per la legalità” è stato l’Istituto Comprensivo Ungaretti-Madre Teresa di Manfredonia (Presidio Scolastico di LIBERA), grazie al lavoro delle classi terze della scuola secondaria di primo grado. Gli studenti e le studentesse hanno partecipato con il podcast “Terze Voci”, una serie di episodi incentrati sulla cultura della legalità, affrontata con grande sensibilità e consapevolezza.



Attraverso le loro voci fresche e autentiche, i ragazzi hanno dato spazio a testimonianze di attivisti impegnati nella lotta contro le mafie, trasformando il podcast in un vero laboratorio di cittadinanza attiva e responsabile che ha saputo unire creatività, senso civico e partecipazione, dimostrando quanto la scuola possa essere un presidio di educazione alla legalità e di impegno civile.



“Terze Voci” non è solo un podcast, ma il segno concreto di una generazione che sceglie di non restare in silenzio. È la dimostrazione concreta che la scuola è molto più di un luogo di studio: è un laboratorio dove si forgiano coscienze e si accendono passioni, dove le “terze voci” diventano la voce di tutti.



Ringraziamo di cuore i genitori, per la fiducia con cui ci hanno affidato i loro figli, e i ragazzi e le ragazze, che con impegno, intelligenza e valori autentici hanno dato vita a un lavoro significativo. Un ringraziamento speciale anche al dirigente scolastico scolastico, Francesco Di Palma, che ha sempre creduto e sostenuto la didattica innovativa dei podcast, strumento educativo efficace e inclusivo, rendendo questo progetto possibile e contribuendo a rendere la nostra Scuola un luogo davvero unico.



Questo traguardo arriva proprio mentre i ragazzi stanno per concludere il loro percorso alla scuola secondaria di primo grado. Non poteva esserci modo migliore per salutare i ragazzi, da vincitori, con un riconoscimento che premia il loro impegno e i valori che li accompagnano.